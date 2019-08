Els sindicats volen que Sánchez negocïi amb Podemos... mentre la patronal demana un Govern "moderat i estable"

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dijous amb el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i Cepime, Gerardo Cuerva, i els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i UGT, Pepe Álvarez, així com amb representants de les principals organitzacions d'autònoms i de l'economia social per abordar l'actual situació política i analitzar opcions de govern.









UGT I CC.OO. VOLEN GOVERN AMB PODEMOS





Els sindicats han instat al president del Govern en funcions a negociar "el més aviat possible" amb Unidas Podemos, davant la necessitat d'evitar la repetició d'eleccions i es formi un Executiu "progressista" al setembre per a abordar polítiques socials, escometre la "necessitat imperiosa" de derogar les reformes laborals i garantir el finançament de les pensions públiques, peticions sobre les quals Sánchez s'ha mostrat "receptiu".





Així ho han assenyalat els secretaris generals de CC.OO., Unai Sordo, i UGT, Pepe Álvarez, al final de la reunió mantinguda amb Sánchez per a abordar la situació política. Álvarez ha emfatitzat que és "condició necessària" que es constitueixi un acord per a formar Govern abans del 23 de setembre i s'evitin eleccions, ja que s'acumulen quatre anys de "interinitat política que impedeix abordar els problemes fonamentals" i conduiria a una situació de "incertesa".





En aquesta línia, Sordo ha explicat que li han transmès a Sánchez "el més aviat possible" es normalitzi la situació institucional i li han instat a reprendre "ja" el diàleg polític i les negociacions entre PSOE i Unides Podem per a aconseguir un acord programàtic que abordi els reptes d'Espanya.





"No contemplem un escenari d'una nova convocatòria electoral, Espanya no ha d'anar a eleccions", ha emfatitzat Sordo, qui ha subratllat que l'electorat va votar el 28 d'abril i ha marcat com a "missatges inequívocs" no considerar la repetició d'eleccions i continuar negociant com articular una proposta programàtica de "caràcter progressista".





LA CEOE DEMANA MODERACIÓ





El president de CEOE, Antonio Garamendi, i el de Cepyme, Gerardo Cuerva, han traslladat aquest dijous al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, la necessitat d'un Govern "moderat i estable" que posi en el centre de la política a l'empresa, i li han advertit del "complicat" entorn internacional davant la guerra comercial, la devaluació del iuan o el Brexit.





Garamendi ha subratllat que des de "el primer moment" han traslladat des de la patronal la necessitat de "estabilitat" i de "moderació", en ser "fonamental" per al desenvolupament de l'economia i la societat, sobretot quan els partits constitucionalistes, que són "pràcticament el 75% del Govern", poden conformar Govern.





Així mateix, ha apuntat que també van assenyalar que hi havia una opció "claríssima" que sumava dos partits de centre esquerra "moderats" o que el PSOE formés en solitari amb l'abstenció d'altres partits. Si no resulta cap d'aquestes dues opcions, ha recordat que la Constitució marca "clarament" que es poden repetir eleccions.





En el cas que finalment resultés un Govern 'a la portuguesa', Garamendi ha afirmat que advocarien per que s'apliquessin les mesures implementades a Portugal.





Del seu costat, Cuerva ha agraït a Sánchez que escolti a l'empresariat espanyol i ha remarcat que Espanya necessita un Govern "eficient, estable, moderat i que gestioni la situació actual i l'evolució d'Europa, tenint en el centre de la seva política al món de l'empresa".





Cuerva ha demanat al pròxim Govern que miri "a llarg termini" perquè "Espanya necessita aixecar cap i mirar al futur", especialment a construir el futur d'Europa, per la qual cosa els representants empresarials creïn que la classe política ha de "començar a negociar, asseure's en les taules i no traslladar en cada minut què negocien, perquè quan això passa, no s'aconsegueixen acords".