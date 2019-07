Pablo Iglesias culpa Pedro Sánchez de no tenir "projecte de país"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha culpat el president en funcions, Pedro Sánchez, de no tenir "projecte per al país" quan busca la investidura primer amb Ciutadans i després amb Unides Podem.





Esglésies espera que ara comenci una negociació "més racional" amb els temps en què el candidat surti de la dinàmica de no fer res, una cosa molt "rajoniano".



En una intervenció en el seu propi programa de televisió 'Fort Apache' gravat el divendres passat i emès aquest dilluns al vespre, Iglesias s'ha preguntat "per què vol el PSOE el poder a Espanya", i creu que en el si de la formació socialista no han tingut aquest debat ja que han buscat arribar a La Moncloa buscant els suports tant de Ciutadans com de Unides Podem.



Esglésies explica que després de les negociacions fallides amb el PSOE, té la sensació que després de la "obsessió" d'aquests amb el mercat de treball (ministeri que van arribar a exigir els morats en les converses per a la coalició) el que hi ha és que "no volen pujar el salaris ".









"Hi ha un missatge de cara a Europa ineludible, es protegirà l'estat de benestar? Es protegiran els salaris i el sistema industrial? O s'apostarà per una precarització de salaris... Això és el que està després del debat", diu, per a després afegir que creu que el PSOE "no vol apujar els salaris" igual que tampoc volia apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI).



EL SIGNIFICANT ESQUERRA



En aquest sentit, recorda que en les negociacions per als Pressupostos de 2019, Pedro Sánchez no volia la pujada als 900 euros de l'SMI, i els culpa de no voler tampoc garantir les pensions ni defensar el sistema industrial del país.



Afegeix a tot això, l'escull del "significant esquerra". Explica que per al PSOE en les seves polítiques públiques l'esquerra "no significa res", i els acusa d'utilitzar-ho només com a element "identitari i cultural durant les campanyes".



"Quan sorgeix una formació política -per Podemos- que no et baralla el significant però et posa permanentment d'enfront de polítiques que has de fer en aquesta adreça, tens un lògic problema d'identitat que no té una solució en clau de tàctica sinó de disseny de país", comenta.



"TEMPS MÉS RACIONAL"



A pesar que les negociacions per a la investidura al juliol encallessin, Iglesias es mostra optimista i creu que fins al 23 de setembre s'obre un període de temps "més racional" que s'ha d'utilitzar per a obrir les converses i sortir així de "la dinàmica del no fer res i ja ocorrerà alguna cosa". Per al líder morat, aquesta actitud de Sánchez de l'"em quedo quiet i ja es mouran els altres" és una cosa suïcida en política", "alguna cosa molt *rajoniano", i no és, al seu judici, molt assenyat.



Per a Iglesias en aquestes noves negociacions s'han d'abordar dos grans desafiaments de país: El d'Europa i els drets socials, i el problema de la plurinacionalitat. Sobre aquest segon, assenyala que si bé durant 40 anys el PSOE i el PP van governar amb estabilitat perquè podien compartir una estratègia de sistema i de règim, un model d'Estat, ara això "ja no ocorre" perquè el problema català "impedeix un acord de país".



Segons el parer d'Iglesias, per al PSOE "Catalunya és un problema perquè existeix el PSC i la societat catalana", i per a la dreta (PP) en canvi és una "oportunitat electoral" lloc que existeixen Ciutadans i Vox. Assenyala que aquesta disjuntiva fa impossible la gran coalició entre populars i socialistes, per molt que "Pedro Sánchez ho desitgés" i encara que "pogués estar còmode en el 155".



El líder morat afegeix en aquest punt que, eliminada l'opció del PP, el PSOE tampoc pot mirar cap a Ciutadans per a aconseguir suports per a la investidura perquè Albert Rivera ha dit que "no està per a servir a l'Ibex sinó per a ser president".



Així, indica que el PSOE no té més remei que oferir una proposta de solució per al conflicte català en clau de país i afegeix que la via implica obrir el marc de diàleg amb les forces independentistes, que, afegeix, "estan per la labor". "L'independentisme no està en la lògica unilateral sinó que ha renunciat a la seva estratègia fa força temps", diu, encara que matisa que "podria recuperar-la en els pròxims mesos".