Calvo allarga la mà a Podem amb un acord programàtic

La vicepresidenta en funcions del Govern, Carmen Calvo, ha plantejat aquest dimarts 30 d'agost buscar un acord programàtic amb Podem perquè doni suport a un govern socialista amb objectius i mesures concretes.









"La fórmula de donar suport al govern amb objectius concrets és una bona fórmula, amb molta història a Europa", ha assegurat Calvo en una entrevista a RNE, després de ser preguntada si el PSOE es prestava a oferir de nou un govern de coalició al partit de Pablo Iglesias.





No obstant això, després de la investidura fallida, per a Calvo resulta "evident" que cal treballar ara en altres possibilitats. "Hi ha fórmules en altres països molt assajades: on un altre partit d'esquerra dóna suport al programa o una part", ha assenyalat, sense al·ludir a cap exemple en concret, però en un moment en què l'opció d'un govern a la portuguesa cobra protagonisme .





Al país veí, el Partit Socialista governa en solitari des de 2015 amb el suport extern d'altres forces d'esquerra com el Partit Comunista Português (PCP), el Bloco d'Esquerda (BE) i el Partit Ecologista Us Verds.





PARLAR AMB ALTRES PARTITS





Calvo no ha entrat a valorar que alguns actors de Unides Podem com IU o Anticapitalistes s'hagin mostrat a favor de buscar un acord programàtic , desmarcant-se de la tesi d'Esglésies. Així s'ha limitat a destacar que la fórmula de donar suport al Govern en base a objectius concrets és "una bona fórmula".





"L'intent que hem procurat i no ha sortit és molt nou, és la primera vegada que es plantejava al nostre país i si no ha sortit endavant cal buscar altres vies", ha insistit, donant per amortitzada l'oferta de coalició.





"Volem un govern progressista a partir del nostre programa, amb acords, i requereix un canvi per part de tots", ha assegurat, admetent que hauran de negociar aquests suports externs, però sense avançar com es produiran aquests contactes.





En tot cas, Calvo ha indicant que el més important per al PSOE sempre ha estat definir els objectius a assolir. I ha valorat que es pugui posar en convergència un programa per a un govern progressista que "no depengui dels independentista", tot i que, alhora, ha avisat que l'hipotètic suport de Podem a l'Executiu no garantiria la majoria, per la qual cosa hauria de parlar amb partits "allunyats" de la formació 'estatge'. "No se'n sortirà si no som capaços de parlar amb altres partits", ha reconegut.