Sánchez es reunirà amb col·lectius socials per convèncer Podem de la via portuguesa

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, començarà a reunir-se "demà mateix" amb col·lectius de la societat civil per elaborar amb ells una proposta programàtica i, posteriorment, presentar-la a Unides Podem per intentar aconseguir amb ells un acord de govern 'a la portuguesa', que la formació d'Iglesias doni suport als socialistes des de fora.









Ha estat el mateix Sánchez qui ho ha avançat en una carta adreçada a la militància del PSOE. "Volem construir Govern", ha comentat, i es reunirà amb col·lectius com associacions feministes, ecologistes, agents socials i agrupacions del tercer sector "perquè puguin col·laborar en la creació d'un espai comú per aconseguir un Govern progressista".





Sánchez es reunirà aquest dijous dia 1 amb associacions relacionades amb la Igualtat i la Ciència. En concret, el cap de l'Executiu en funcions mantindrà aquest dijous sengles trobades amb associacions d'Igualtat i de Digitalització i Ciència, segons l'agenda prevista pel líder socialista.







PODEMOS RESPON A LACARTA DE PEDRO SÁNCHEZ



El secretari d'Acció de Govern de Podemos, Pablo Echenique, ha respost a la carta enviada per Pedro Sánchez a la militància socialista en la qual aposta per un govern 'a la portuguesa', que això significa "acaparar el 100 per cent del poder sense negociar".



En un missatge en el seu compte de Twitter, Echenique assenyala que, per a entendre millor la carta de Sánchez, quan aquest diu que vol un acord programàtic amb Unides Podemos que possibiliti un Govern dels socialistes 'a la portuguesa', això significa que vol el 100 per cent del poder "encara que estigui lluny de la majoria absoluta".





D'aquesta forma, el partit morat tanca la porta a valorar aquest nou moviment dels socialistes.





L'objectiu del president en funcions és aconseguir amb Podem "un acord de caràcter programàtic vinculat amb la societat civil" a la portuguesa, on "governen partits socialdemòcrates com a forces més votades però comptant amb el suport extern de forces progressistes".









Segons Sánchez, "garanteixen no només l'estabilitat política, sinó també el compliment d'un programa de govern consensuat des de l'esquerra".





D'aquesta manera, el líder socialista explica que aquesta "és una fórmula útil per abordar els reptes que té per davant el país i la millor alternativa al bloqueig en què altres actors, de forma irresponsable, estan decidits a mantenir a Espanya".





SÁNCHEZ I VON DER LEYEN ES REUNEIXEN A MADRID





La presidenta electa de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i amb el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, per analitzar els reptes del pròxim Executiu comunitari. "Els proeuropeus hem d'actuar junts", ha escrit després al seu compte de Twitter.









"Tenim grans reptes per davant, com la transició ecològica, les migracions, la digitalització i un possible Brexit sense acord", ha detallat. A més, ha avançat que la igualtat de gènere serà un dels "projectes comuns" del Govern espanyol i la Comissió.