La guerra bruta del Banc Santander contra Andrea Orcel

El Banc Santander ha decidit passar a l'atac contra Andrea Orcel. Segons informa 'El Confidencial Digital', fonts de l'entitat estan difonent en el sector que Orcel no és un executiu fiable després de la seva sortida vergonyant del banc d'Ana Botín.









Orcel va gravar sense consentiment converses privades amb Botín després que el banc decidís fer marxa enrere en el seu fitxatge com a conseller delegat.





"Si és capaç de gravar a qui diu ser la seva amiga sense consentiment, com confiar als milions de clients del Santander?". Aquest és un dels arguments que estan començant a córrer entre les tertúlies bancaris de la capital espanyola, assenyalant a Orcel com un tipus al qual no se li pot confiar cap càrrec de responsabilitat.





En el Santander es destaca que Orcel no només va gravar sense consentiment converses privades amb la presidenta del banc, sinó que va exigir un augment de la seva retribució durant les negociacions per al seu fitxatge.





A l'entitat tots van a una i consideren a Orcel com el "enemic número u" del banc vermell. En part, no només és la irritació el que mou als del Santander: també temen que puguin filtrar algunes situacions o comentaris de la seva presidenta que lesionin el prestigi de l'entitat.