Les pluges torrencials mobilitzen d'emergència a Bombers i Protecció Civil a Catalunya

El temps inestable ha tornat a Espanya a meitat d'agost, incidint amb molta intensitat a tot Catalunya. La baixada de temperatures ha estat generalitzada i els xàfecs han paralitzat Catalunya des de la matinada d'aquest dilluns 12 d'agost.





MÉS INFORMACIÓ Tempestes d'estiu i forta baixada de temperatures a Catalunya a partir de dilluns





BOMBERS FAN HORES EXTRA





Bombers de la Generalitat ha atès aquest dilluns 179 avisos per pluja, principalment a la comarca del Garraf (Barcelona) per inundacions de baixos, d'aparcaments i per acumulació d'aigua en carrers, rotondes, i terrasses d'edificis.





A més, el telèfon d'emergències 112 ha registrat 255 trucades per 196 incidents, també per inundacions, afectacions al clavegueram i altres incidències, ha explicat Protecció Civil i els Bombers en el seu perfil de Twitter.





De les 255 trucades, 118 han estat de la comarca del Garraf --88 de les quals de la Vilanova i la Geltrú--, 60 del Baix Llobregat --45 de Castelldefels-- i 35 del Baix Penedès, mentre que altres 22 es s'han registrat a la província de Tarragona.





A Vilanova i la Geltrú la circulació per la majoria dels carrers de la població és dificultosa i hi ha hagut problemes d'accés a l'estació de Renfe fins a les 6.00 hores del matí.





Per les pluges intenses, que han superat els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en zones com el Baix Penedès i el Garraf, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat.





A més, s'ha activat l'alerta el Pla d'Autoprotecció (PAU) a la C-32 en el tram Sitges - Castelldefels, i s'han tallat dos carrils en sentit Barcelona per les inundacions.





RETARDS EN TRENS





Els trens de la línia R2 de Rodalies circulen en el matí d'aquest dilluns per una sola via --a causa de les pluges i vents que han provocat la caiguda d'arbres sobre la via-- entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de manera que registren retards superiors a 30 minuts.





A més, des de les 8.10 hores del matí, i a causa d'una incidència que afecta el sistema d'electrificació, la circulació de trens de la línia R3 entre Manlleu (Barcelona) i Ripoll (Girona) es troba interrompuda, segons ha informat Renfe.





Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova, mentre que treballa per gestionar un altre servei alternatiu entre Manlleu i Ripoll.