Així passen els líders polítics les vacances

Si bé aquest estiu està sent més actiu que de costum pel que fa a l'agenda política, agost no deixa de ser el mes de vacances per excel·lència i els líders dels principals partits també es prenen el seu descans.









Aquesta setmana no sembla tenir oficialment grans esdeveniments, de manera que respirar una mica abans de tornar a la plaça, és l'opció per la qual s'han decantat els dirigents polítics.





El president en funcions del Govern central, Pedro Sánchez, ja va avançar que s'anava al Parc Nacional de Doñana. Fins i tot va arribar a convidar a la cancellera alemanya Angela Merkel i al seu marit Joachim Sauer. Sánchez passa aquests dies amb la seva dona Begoña Gómez i les seves dues filles a la província de Cadis.





El president del PP, Pablo Casado, ha passat uns dies a la localitat de Clavegueres (Palencia), on té un xalet. Els veïns l'han vist a la taverna La Vieja Escuela, on es va fotografiar al costat de dues de les treballadores. Clavegueres és el poble en què tradicionalment Casado anava al juliol i agost amb la seva família i amics.





Casado també acostuma a freqüentar les Navas del Marqués (Àvila), si bé realitza visites esporàdiques a Madrid quan l'actualitat així ho mana.





Més en secret guarda les seves vacances el líder de Cs, Albert Rivera. El 29 de juliol va acudir al Consell General de Ciutadans i, des de llavors poc se sap d'ell. Sí que ha transcendit que passa part de l'estiu amb la seva filla, fruit d'una relació anterior amb la psicòloga Mariona Saperas.





Rivera sí està actiu a les xarxes socials, com Instagram, però més per comentar assumptes d'actualitat que per donar pistes sobre el seu lloc d'estiueig.





El president de Vox, Santiago Abascal, està sent un dels polítics més actius a Instagram, on ha pujat diverses fotografies amb la seva parella Lidia Bedman. Han visitat Irlanda i Zahara de los Atunes (Cadis).





També s'ha fotografiat amb els companys de partit Iván Espinosa dels Monteros i Rocío Monasterio.













Pablo Iglesias i Irene Montero (Unides Podem), que recentment han estat pares per tercera vegada, es troben en el seu domicili de Galapagar (Madrid).





Per la seva banda, l'exprimer ministre francès i regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, se'l va veure a Salamanca, on va sopar al Mesón de Gonzalo, un restaurant especialitzat en rostits i cuina mediterrània.