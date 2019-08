Es queden sense vacances els polítics?

En època estival, com està el pati! Els polítics es reserven molt de parlar de les vacances. En altres anys, la premsa "seriosa" i fins i tot la rosa publicaven imatges dels llocs escollits per a "descansar" de la rutina diària dels seus càrrecs i fins i tot els interessats parlaven obertament del que estaven fent. Però aquest any el silenci és generalitzat sense excepció del color ideològic. És més: alguns presumeixen de continuar treballant en els despatxos. No quedaria bé davant de la ciutadania marxar de vacances sense haver aconseguit acords per formar govern.









A Catalunya, la cosa es complica molt més. Qui és el guapo que s'atreveix a dir que s'agafa vacances? Per descomptat, els independentistes no ho són. Alguns podrien recordar-los els "companys" que estan a la presó. Ningú se la vol jugar en temps de precampanya. Del que es tracta és de demostrar qui és més solidari i es sacrifica quedant-se a casa.





De moment, Artur Més --polític a la reserva-- segueix fidel a la seva cita amb Formentera, encara que sense fotos en el iot dels amics (de moment). S'ha anat a passar uns dies allà per recuperar-se del disgust que li ha donat la justícia amb els diners que havia de dipositar. Sort que hi ha la caixa de resistència per ajudar-lo. No ha hagut de rascar-se la butxaca. També de moment.





Puigdemont, com està a Waterloo, pot ser que també s'hagi agafat uns dies de "descans" amb la seva família. Des del passat 1 d'agost, no se sap res d'ell. Mentrestant, el president Torra segueix amb la seva activitat més o menys diària amb alguna que altra escapada. Li preocupa la foto de l'11 de setembre, on la unitat de l'independentisme ha saltat pels aires, situació impensable fa uns mesos. Les diferències amb ERC ja són públiques. Cal intentar aconseguir de nou la foto de família: tots han d'estar-hi, si no és així, hi haurà un abans i un després amb l'ANC punxant i la CUP fent de les seves.





Després de la Diada, la sentència dels polítics presos --que pel que sembla ja té avançada el jutge Marchena--, Torra vol ser l'artífex d'una resposta conjunta a la sentència, però... serà possible? Mai s'ha de dir mai, però les circumstàncies no semblen que li siguin favorables.





Els dirigents polítics tenen un estiu camuflant les vacances i els espera una tardor tan calent que necessitaran litres d'aigua per sufocar el foc.





Com deia amb molt d'entusiasme Sir Walter Scott: "Descansar massa és oxidar". Potser per això i alguna cosa més, és bo que els polítics es quedin sense vacances.