La quarta jornada de vaga a l'aeroport del Prat transcorre amb normalitat

Normalitat a primera hora en els filtres de seguretat de l'Aeroport de Barcelona-El Prat durant la quarta jornada de la vaga convocada pels treballadors de l'empresa Trablisa.





L'espera per passar els controls estava entre els 10 i 15 minuts sobre les 09.00 hores del matí d'aquest dilluns i es manté a les 11.00 hores, han informat fonts d'Aena.





L'accés pels filtres està en línia amb el dels últims dies de vaga, tot i que es poden produir pics en algun moment per la gran afluència de passatgers d'aquesta època de l'any.





La vaga indefinida i de 24 hores de vigilants del Prat va començar divendres, i els serveis mínims decretats són del 90%.





L'Aeroport de Barcelona ha fet de dia amb algunes goteres i bassals d'aigua després de la tromba d'aquesta matinada, com en els accessos a la T2 des del passadís que la comunica amb el tren i el metro.





AMB HORES D'ANTELACIÓ





Els passatgers vénen amb hores d'antelació per si hi ha cues, advertits que hi havia vaga pels seus aerolínies i per familiars i amics.





Toni i la seva família viatgen a Alemanya a les 13 hores i estaven passant el filtre a les 10.45 hores per si de cas, mentre que Patricia i Bertran s'anaven a Catània a Itàlia a les 12.30 i també estaven passant els controls a la mateixa hora.





Altres usuaris han arribat amb antelació al Prat per casualitat, com Carlos i Patricia, que han arribat en creuer a Barcelona i tornen a Màlaga a les 15.15 hores.





També hi ha els que descobreixen que hi ha vaga de seguretat al mateix aeroport: Alejo i els seus amics han vingut sense bitllet i van a comprar-ne un per arribar a Palma al migdia, i a ells ningú els havia avisat.





TREBALLADORS





Els treballadors demanen millores salarials i laborals, com un plus d'un euro per hora treballada per compensar la sobrecàrrega de treball al Prat.





També exigeixen garantir la paritat entre els vigilants per no carregar amb més feina a elles a l'haver de registrar a les passatgeres en els filtres sent menys, descansos mínims i dos caps de setmana al mes, i assegurar la formació necessària i que la tinguin tots.