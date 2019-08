Endesa millora la línia del Vallès Oriental

Endesa ha reformat un tram de línia elèctrica de mitja tensió al municipi de Riells i Viabrea, al Vallès Oriental (Barcelona), per millorar la qualitat del servei elèctric prestat a més de 1.500 clients de cinc municipis de la comarca i un de la Selva (Barcelona), ha informat la companyia en un comunicat aquest dilluns.









Les millores han consistit en la retirada de 834 metres d'una línia elèctrica de 25kV -localitzada a la urbanització Júnior Park-, i la instal·lació d'un nou estesa elèctrica de 800 metres de cable subterrani d'alumini de nova tecnologia, així com de la reforma tecnològica "integral" del centre de transformació al qual va enllaçat.





La companyia ha explicat que la tecnologia usada és "més segura" per a les persones que han de manipular-la i més robusta per suportar ambients humits i salins, i no requereix un manteniment.