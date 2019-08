Oposició i ONG's critiquen la paràlisi del Govern espanyol amb la crisi de l'Open Arms

Els canvis del Govern central en política migratòria han acabat per atipar als partits de l'oposició i les oenagés. Tant PP com Ciutadans han criticat la inacció de Pedro Sánchez respecte a l'última crisi de l'Open Arms, mentre que membres de la societat civil han criticat al Govern que no lideri una iniciativa europea per trobar solució a la problemàtica de la immigració a la Mediterrània.









PP I CS CRITIQUEN LA PARÀLISI DEL GOVERN ESPANYOL





El secretari d'organització de Ciutadans, Cézar Zafra, ha sol·licitat aquest dilluns una política de migració comuna a la Unió Europea i ha acusat el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, d'haver anat al Parlament europeu "només a demanar butaques".





En ser preguntat sobre la situació de l'Open Arms, Zafra ha lamentat que aquest és un fet que passa gairebé tots els estius, una cosa que es solucionaria, al seu parer, amb una "política d'immigració comuna a tota la UE".





"Crec que Sánchez, per desgràcia, va anar a la UE a demanar butaques per als seus i intentar aconseguir més poder i no fer res per totes aquestes persones ni per aconseguir tenir una millor llei d'immigració", ha criticat.





Per la seva banda, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha assegurat respecte a la situació de l'Open Arms que si l'Executiu central "respon de forma coordinada amb la UE, seriosa i amb sentit d'Estat estarà al seu costat el PP, perquè suposarà que ha deixat de banda la demagògia del passat".





Davant d'aquestes crítiques, membres de l'Executiu s'han defensat adduint que la legalitat internacional assenyala que l'Open Arms ha atracar al port més proper, és a dir, o bé a Itàlia o bé a Malta.





"El vaixell hauria d'anar al port segur més proper al seu abast perquè les persones que es troben en situació de vulnerabilitat puguin ser atesos perquè no pateixin conseqüències irremeiables i Itàlia i tots els països han de respectar la legalitat", ha explicat la ministra de Hisenda, María Jesús Montero.





SAVE THE CHILDREN RECLAMA LIDERATGE A SÁNCHEZ





Save the Children ha exigit al Govern espanyol que doni suport a una resposta conjunta a nivell europeu perquè les persones rescatades per l'Open Arms i l'Ocean Viking en els últims dies puguin anar al port segur més proper de manera "urgent": a bord del vaixell Open Arms continuen 151 immigrants i del Ocean Viking, 251.





"Condemnem l'abandonament que s'està produint per part d'Espanya i de les institucions europees. En total hi ha més de 400 persones atrapades a la Mediterrània. Els nens i nenes, que fa dies que no saber què serà d'ells, patint les altes temperatures i la humitat, necessiten desembarcar i ser atesos com més aviat", explica la tècnica d'incidència política en migracions de Save the Children, Jennifer Zuppiroli.





L'organització, que atén els menors que arriben a Espanya, destaca els alts nivells d'ansietat i desorientació que pateixen aquests nens i nenes durant i després del procés migratori, així com sentiments de solitud i abandonament per no poder comunicar-se amb els seus familiars. En el cas de les joves, assenyala que moltes han patit abusos i violència durant el viatge i necessiten assistència mèdica urgent.





L'ONG recorda que les dues embarcacions són de rescat i no tenen capacitat per poder atendre durant tant de temps a tantes persones a bord.





"No hi ha debats polítics que puguin justificar l'abandó que pateixen els nens i les nenes a bord d'aquests vaixells. La prioritat en aquesta crisi ha de ser salvar vides i no frenar el flux migratori", insta Zuppiroli.