L'aeroport de Hong Kong cancel·la tots els vols per les protestes

L'autoritat aeroportuària de Hong Kong ha anunciat la suspensió de tots els vols per la presència a la terminal de milers de manifestants, que han traslladat a un dels aeròdroms més transitats de la regió les protestes que des de fa dos mesos assetgen el Govern de Carrie Lam.









La mesura, aplicable a partir de les 16.00 (hora local), estaria motivada pels "greus" incidents que s'han registrat en les installacions, on els passatgers han tingut problemes per facturar o per passar els controls de seguretat, segons el diari local 'South China Morning Post'.





Així, només es permetrà la sortida dels vols que hagin completat el procés de facturació i l'aterratge d'aquells vols que ja estiguin de camí. "La resta de vols han estat cancellats durant el que queda de dia", ha explicat l'operador aeroportuari en un comunicat.





La d'aquest dilluns és la quarta jornada de protestes consecutives a l'aeroport, principal escenari d'una mobilització opositora que ha posat contra les cordes el Govern hongkonguès. Els manifestants reclamen la retirada definitiva d'una llei que autoritzaria l'extradició de sospitosos a la Xina continental.





L'oficina de l'Executiu central xinès per als assumptes de Hong Kong ha donat suport aquest dilluns per boca d'un portaveu a la resposta de la Policia a les darreres protestes i ha instat els qui es preocupin pel futur de la ciutat a desmarcar-se de la violència, segons l'agència Reuters. Hong Kong, ha advertit, es troba en "un punt d'inflexió".





Entre els manifestants, no obstant això, persisteix la imatge que la Policia ha actuat de manera "illegal i brutal" en la seva activitat repressiva.