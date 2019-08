Risc per fort onatge a Girona, Mallorca, Menorca, Múrcia i Almeria

Un total de cinc províncies de l'est peninsular estaran aquest dimarts en nivell groc per precipitacions, concretament, Múrcia i Almeria mentre que a Girona, Mallorca i Menorca serà per onades d'entre dos i tres metres d'altura, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).









A la capital murciana es poden registrar fins a 20 litres per metre quadrat en només una hora amb una probabilitat de precipitació d'entre el 40 i el 70%. Per la seva banda, a Almeria es poden aconseguir també els 20 litres per metre quadrat.





A la resta del país, l'AEMET preveu cels poc ennuvolats o clars. No obstant això, s'esperen intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució en zones del Cantàbric oriental, terç est peninsular, àrea de l'Estret i Melilla, amb possibles precipitacions febles i disperses.





Els xàfecs i les tempestes tindran més presència a Almeria, Múrcia i sud de València durant la primera meitat del dia. A les Canàries, hi haurà intervals ennuvolats al nord d'illes de major relleu.





En el cas de les temperatures diürnes, es produirà un lleuger descens en el mediterrani, que serà notable a Múrcia i Almeria. Així mateix, l'AEMET informa de l'augment de temperatura a la resta de la Península encara que amb pocs canvis a Canàries. Les màximes arribaran als 34 graus en algunes zones de l'interior sud-oest.





A l'arxipèlag canari bufaran vents alisis forts mentre que al terç nord peninsular s'esperen vents de component nord i est de les Balears, de llevant a la resta de l'àrea mediterrània, amb intervals de fort a l'Empordà i Menorca, i a primeres hores, a la desembocadura de l'Ebre.