Per què Pedro Sánchez estiueja a Doñana?

El president en funcions, Pedro Sánchez, estiueja amb la seva família al parc de Doñana en el marc d'una estratègia meditada: quedar reclòs i evitar fotos, perquè siguin els ministres els que facin declaracions en el marc de les negociacions per formar Govern.









Sánchez es troba en el Palau de les Marismillas en una setmana pràcticament sense agenda política en què els principals líders s'han pres un descans. Serà després del pont del 15 d'agost i sobretot a finals de mes quan es reprenguin les converses entre els dirigents dels partits.





Amb l'objectiu de preservar la intimitat de la família, es desconeix l'entrada i sortida de Sánchez a Doñana. Des de l'oposició li plouen crítiques per fer aquesta aturada estiuenca quan encara no ha aconseguit un acord per formar Govern, després de les eleccions generals del 28 d'abril.





No es tracta de la primera vegada que això passa. Ja el 2016, amb una investidura fallida, el llavors president Mariano Rajoy també va viatjar fins a Sanxenxo (Pontevedra) sense tenir tancats els suports necessaris per governar.





Des Moncloa han volgut no desgastar Sánchez durant aquests dies, sabedors que la situació política és delicada i que la ciutadania no perdona grans malbarataments en aquests casos.





D'aquesta manera, Sánchez està de vacances i els ministres continuen davant els mitjans defensant les postures del Govern socialista.





Les Marismillas és una de les residències utilitzades en diverses ocasions pels presidents de Govern des que el 1986 es va allotjar allà Felipe González. Sánchez ja va anar allà l'estiu passat i en l'últim Nadal.