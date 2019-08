Crisi en l'Associació de Futbolistes Espanyols després de la guerra pels horaris dels partits

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) s'enfronta a una possible ruptura poc després del conflicte entre la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) amb la Lliga pels horaris dels partits, que després de la resolució judicial podran jugar-se en divendres però no en dilluns.









Fins ara, l'AFE havia estat unida però ara hi ha divisió entre els col·laboradors de l'actual president, David Aganzo, i els propers al seu antecessor i actual responsable de la RFEF, Luis Rubiales.





Tradicionalment, hi havia bona relació entre Aganzo i Rubiales, però al gener les coses es van refredar a causa de l'enfrontament entre la Federació i la Lliga per la celebració de la Supercopa, i posteriorment es van congelar encara més amb la guerra dels horaris futbolístics.





La Lliga de Futbol Professional, presidida per Javier Tebas, va enviar una carta al sindicat AFE advertint que si no jugaven els partits pactats perdrien fins a un 30 per cent dels drets audiovisuals, alhora que també es veurien afectats els salaris dels jugadors.





Fonts del sector asseguren que el cercle pròxim a Rubiales busca una moció de censura contra Aganzo amb la finalitat de tenir assegurats els vots dels jugadors en les eleccions a la Federació el 2020. Altres veus afirmen que Rubiales no té res a veure amb la revolta interna i que no es posiciona.





Coincidint amb la batalla pels horaris entre Tebas i Rubiales, diversos directius i delegats de l'AFE han presentat una demanda contra Aganzo per exigir la seva dimissió per presumptes irregularitats.





Els demandants sostenen que Aganzo ha posat en marxa un Comitè Executiu que conduiria el sindicat en paral·lel a la Junta Directiva.