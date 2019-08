Què busca Soros en el nostre futbol?

Males notícies per al futbol espanyol. El multimilionari Soros ha girat la seva vista d'especulador insaciable cap als clubs espanyols perquè en ells ha vist un bon negoci. Ha començat, com no, pel Barça, prestant milions d'euros per al fitxatge de Griezmann, això sí, a un interès "raonable" per als seus interessos per després oferir-se a altres clubs que tenen el bon costum de gastar milions d'euros i no tenen gairebé mai fons a mà en les seves tresoreries.









El futbol espanyol en les seves decisions de despesa no ha mirat al seu voltant per assegurar-se sobre si la gent té diners per arribar a final de mes. Aquells temps en què Santiago Bernabeu retreia a les seves figures la compra de cotxes cars que els futbolistes portaven als entrenaments i que el dirigent no veia amb bons ulls, adduint que els socis feien enormes sacrificis per pagar-se el carnet cada temporada perquè a Espanya es passava molta necessitat, ha passat ja a la història. Ara a ningú sembla importar-li com molta gent ho passa malament mentre els divos de la pilota es paguen vacances al Carib o presumeixen de flotes de Ferraris aparcats en els garatges dels seus luxosos xalets.





Ara, el màxim que s'ha aconseguit és que un organisme tan corrupte com la FIFA exigeixi als clubs que presentin comptes en què ingressos i despeses siguin lògics, regla bàsica perquè Soros vegi negoci on només hi ha enginyeria comptable i molt pocs escrúpols. M'imagino que a aquest milionari no li agrada veure com el representant jugadors Raiola, i altres de la seva espècie s'inflen a guanyar milions com comissionistes i ell no guanya res.





Al futbol espanyol, a més d'aguantar impresentables com Tebas i Rubiales que portaran aquest negoci a la ruïna, ara se'ls ve a sobre Soros i els Fons d'Inversió, un tsunami especulador que, al final, haurem de pagar entre tots, i això ja és el súmmum. Aviat comença la Lliga enmig d'un embolic entre la Federació i la Lliga Professional en els jutjats, i amb els grans clubs enfangats en fitxatges impossibles i en nòmines asfixiants. Amb aquest panorama, no els sembla estranya l'aparició en el nostre futbol d'un tipus com Soros? Pensin-ho.