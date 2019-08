Descobreixen un nou fons milionari dels Pujol a Suïssa

El jutge José de la Mata, que està instruint el cas dels Pujol a l'Audiència Nacional, està rastrejant l'existència de nous fons de la família Pujol a Suïssa. Després del descobriment per part de la Fiscalia Anticorrupció d'una altra fortuna del clan a Andorra, de la Mata ha detectat moviments monetaris des de comptes andorranes a altres del primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, residenciades en una sucursal del banc JP Morgan a Suïssa.









En un acte, sobre el qual informa 'El Confidencial', s'indica que el moviment econòmic més important realitzat pel fill gran dels Pujol seria una transferència de 4.409.212,43 euros datada el 27 de setembre de 2002 i de la qual seria beneficiària un dels comptes esmentades, radicada a Ginebra, Suïssa.





Aquests moviments de capitals s'haurien vehiculat a través del fons d'inversions Selecta Fund. El primogènit de l'expresident s'ha defensat adduint que aquestes transferències no són noves i que ja va ser interrogat per les mateixes al febrer de 2016 i a l'abril de 2017.





Però l'instructor vol seguir el rastre dels diners per a conèixer, específicament, la data d'obertura, els titulars, autoritzats i beneficiaris que consten en el contracte i l'extracte de moviments des de l'any 2004 fins avui.





El jutge De la Mata afirma en la seva resolució que aquestes facturacions milionàries realitzades "a través de les societats instrumentals associades a Jordi Pujol Ferrusola no tenen cap justificació material", ja que no se sustenten "en cap cas en la prestació real de servei algun associat al concepte que es va traslladar a les factures".





Per tot això, el magistrat instructor reitera que la família de Jordi Pujol i Marta Ferrusola s'ha aprofitat de la seva "posició privilegiada d'ascendència en la vida política, social, econòmica catalana per a acumular al llarg dels anys un patrimoni desmesurat pels seus membres, directament relacionat amb percepcions econòmiques fruit de conductes corruptes".





A poques setmanes perquè s'esgoti el termini legal d'instrucció, el jutge De la Mata i la Fiscalia estan corrent a contrarellotge per demanar el màxim d'informació possible sobre la xarxa financera dels Pujol repartida per Europa.