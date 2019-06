Jordi Pujol va ingressar 1,8 milions d'euros d'origen desconegut al 2000 en un banc d'Andorra

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va ingressar 1,8 milions d'euros en efectiu d'origen desconegut al banc andorrà Banca Reig, actualment Adbank.









Així es desprèn d'un informe de l'Oficina Nacional d'Investigació contra el Frau (ONIF) d'Hisenda lliurat al jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.





El lliurament d'aquests diners en efectiu va tenir lloc al setembre de 2000 quan Jordi Pujol era president de la Generalitat, segons informa 'El Confidencial'.





Va ser el fill gran de l'expresident qui va dipositar els diners en el compte, que el seu titular era Jordi Pujol pare.





Segons l'informe d'Hisenda, Pujol no va declarar aquests fons d'origen desconegut, com tampoc ho va fer amb altres moviments que van tenir lloc durant els anys següents, en els quals es van detectar "periòdiques imposicions a termini fix" que, al seu venciment, eren renovades per altres, "amb una única excepció, una inversió en un fons d'inversió anomenat Dynamic Fund Eur al maig de 2007".





Aquestes informacions ratifiquen les conclusions de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, que entre altres coses destaca que entre 1990 i 2014 la família Pujol va dipositar al Principat d'Andorra 70.400.000 d'euros.





Aquest patrimoni tindria el seu origen en el presumpte tripijoc d'adjudicacions públiques i requalificacions urbanístiques d'administracions controlades pel pare de família i el seu partit.