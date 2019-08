Protestes al metro de la Sagrera pel mal ús dels ascensors

Persones amb mobilitat reduïda han protestat aquest dimecres a la parada de metro de la Sagrera pel mal ús dels ascensors que fan els usuaris.













En aquesta parada de metro conflueixen les línies L1, L5, L9 i L10 nord, i és en el transbord per accedir a la L9 i L10 nord on membres de l'Assemblea Diversitat Funcional de Barcelona s'han concentrat aquest matí.





Unes 15 persones amb mobilitat reduïda han evitat l'accés als ascensors a aquells per als que no estan pensats i els han demanat que utilitzaran les escales mecàniques que porten a les andanes.





'Ascensors per a persones amb mobilitat reduïda. Utilitzeu les escales mecàniques 'informava amb un micròfon el portaveu de l'Assemblea Diversitat Funcional de Barcelona, José Miguel Esteban, a aquelles persones que els volien utilitzar i no tenien dret a això.





Els ascensors en aquest transbord de la Sagrera són d'ús exclusiu per a persones amb mobilitat reduïda, dones embarassades, familiars amb infants i gent gran.





Han impulsat aquesta acció per exposar que "no es respecta" l'exclusivitat en els ascensors, i demanar que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) dediqui personal per garantir-ho.





Esteban ha criticat que TMB "no ha posat els mitjans" per assegurar que així sigui i només ha col·locat un cartell davant els ascensors, en el qual s'indica que poden usar-los.





Esteve, que porta tres mesos utilitzant la L9 per anar a jugar a escacs, ha avisat que el cartell no funciona i que es necessiten treballadors de TMB que "facin que es compleixi", com han fet ells aquest matí.