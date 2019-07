TMB detecta tres casos de càncer relacionats amb la presència d'amiant al metro

Nous casos d'afectats per la presència d'amiant en el Metre de Barcelona. TMB ha detectat en l'últim mes dos nous casos d'afectats per amiant i la xifra total va ascendir a 27.





Però a més, tres jubilats del Metre de Barcelona que van treballar en l'àrea de manteniment i van poder estar exposats a l'amiant tenen càncer broncopulmonar, i un quart ha estat derivat per a estudiar el seu cas.







Un dels tres va ser diagnosticat en les visites per a personal jubilat -ja s'han completat 46 visites-, i altres dues ja coneixien prèviament la seva malaltia, ha informat TransportsMetropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat aquest dimecres.



Concretament, hi ha 24 engruixaments pleurals, dos amb plaques pleurals, dues amb plaques pleurals no calcificades i una calcificada. Aquest mes, s'ha diagnosticat un cas de malaltia professional i un de engrosamiento pleural, segons la informació del programa de vigilància de la salut del personal de Metre que hagi pogut estar exposat a l'amiant.





El diagnòstic de malaltia professional, aquest cop, correspon al treballador en actiu de l’àrea de Manteniment i Projectes que estava en situació d’incapacitat temporal i en observació. A partir de les anàlisis fetes s’ha determinat que “pateix una malaltia potencialment relacionada amb l’exposició a l’amiant”.





A través d’un comunicat, TMB ha explicat que el cas es notificarà com a malaltia professional, tal com preveu la normativa per la qual es regeix el quadre de malalties professionals en el sistema de Seguretat Social i el criteri de notificació i registre, “la qual cosa no vol dir que la causa certa de la malaltia sigui l’amiant”. Des del punt de vista clínic, aquest treballador segueix en situació d’incapacitat temporal.





D’altra banda, a partir de les proves de diagnòstic per la imatge i la valoració dels especialistes externs, s’ha diagnosticat un nou cas de manifestacions pleurals en què s’ha documentat la seva possible relació amb l’exposició a l’amiant. Amb aquests nous casos, hi ha un total de 27 persones afectades.





Tot i així, TMB insisteix en exculparse de les acusacions dels sindicats que han detectat inclús una mort per amiant. La companyia es justifica diente que “cap d’aquestes afectacions es pot considerar una patologia greu i no ha requerit tractament mèdic, només s’ha recomanat un control periòdic més freqüent dins del programa de vigilància”.





En total, per TMB s’han completat 46 visites, en les que s’han trobat dos casos, que ja venien diagnosticats; més un tercer de malalties relacionades amb una potencial exposició a l’amiant. Una quarta persona s’ha derivat per fer un estudi. Amb dades a 1 de juliol, de les 1.064 persones convocades a visita mèdica ja l’havien passat el 92%.





L'empresa dels transports metropolitans porta temps intensificant els controls mèdics però tracta de negar cap afectació greu, cosa que indigna als treballadors i sindicats. De fet mentre la companyia diu que apenes son una vintena de casos, el febrer, el delegat del comitè d'empresa del Metro de Barcelona Óscar Sánchez va assegurar que els consta que són molts més i que fins i tot es va detectar amiant en una biòpsia del cadàver d'un empleat mort fa uns mesos per una afectació respiratòria, i que va treballar durant anys en departaments del metro amb més presència d'aquest material.