Un informe de la UDEF diu que el clan Pujol va actuar "com una màfia" i es va fer amb 290 milions

Un informe de la UDEF considera que la família Pujol va actuar "com una màfia" i va saquejar 290 milions d'euros. Així consta en un escrit de la Policia entregat al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata.









El text sospita fins i tot que la quantitat ingressada sigui superior i posa a l'epicentre al germà gran, Jordi Pujol Ferrusola.





"En gran part, finalment es van pagar amb diners procedents d'empreses adjudicatàries de concursos públics. Pujol Ferrusola ha jugat un paper rellevant en aquesta transformació del partit polític CDC com un lloc tancat, opac, i en la creació d'un organigrama amb entitats satèl·lits que ha afavorit la corrupció, com les fundacions connexes", diu l'informe.





Així mateix, De la Mata ha lliurat una comissió rogatòria a les autoritats de Luxemburg en què demana informació sobre comptes bancaris en què el fill primogènit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va moure fins a 8 milions d'euros des un compte obert a Suïssa.

Així s'explica en una resolució amb data del passat 12 d'agost, en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 demana aquesta informació per "seguir la traçabilitat dels fons atribuïts a Jordi Pujol Ferrusola en els comptes oberts a Suïssa".





La petició la fa arran de la informació enviada des de Suïssa sobre els fons de la família Pujol, que estan sent investigats des de desembre de 2012 per la presumpta comissió de delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, delictes de falsedat en document mercantil , així com d'un possible delicte d'organització criminal.





En aquesta resolució s'explica que Pujol Ferrusola va sol·licitar al setembre de 2004 "el traspàs de tots els actius" emmagatzemats a l'entitat bancària helvètica JP Morgan als comptes bancaris de Banque Pictet & Cie de Luxemburg, una quantitat que va ascendir a 8.002.162, 47 euros.