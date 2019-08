BBVA obre un portal de transparència pel cas Villarejo

El BBVA ha inclòs a la seva pàgina web tota la informació sobre el cas Villarejo amb l'objectiu de netejar la seva imatge després de les informacions que vinculen la cúpula de l'entitat amb l'ex comissari.









"Reiterem el nostre ferm compromís amb l'esclariment dels fets i la col·laboració amb la justícia", exposa BBVA a la web.





El un comunicat, l'entitat sosté que les línies d'investigació originals ja han estat finalitzades "sense perjudici d'altres línies que es puguin iniciar mentre la investigació judicial segueixi en curs".





El BBVA insisteix que "en aquesta fase preliminar del procés judicial, la condició de investigada com a persona jurídica (BBVA) o de qualsevol individu, no implica de cap manera que s'hagi realitzat una acusació formal per cap delicte".