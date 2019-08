Cuixart surt de presó per ser operat de l'oïda

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va sortir el dimecres de la presó de Lledoners (Barcelona) per ser operat de l'oïda en un hospital de Manresa (Barcelona), han informat a fonts de l'entitat sobiranista, que han apuntat que l'operació no és greu.









Segons ha publicat 'Regió7', la intervenció quirúrgica al president d'Òmnium -en presó preventiva des del 16 d'octubre de 2017 per el procés sobiranista- va ser dimecres a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.





D'altra banda, el Tribunal Suprem va acordar el mateix dimecres que no es pronunciarà sobre el permís extraordinari de sortida de presó sol·licitat per Cuixart per al naixement del seu quart fill fins que no es tingui constància de la proximitat de l'enllumenament -s'espera per al 22 de setembre-.