Els hotelers espanyols assenyalen que aquest estiu està sent "una bona temporada" turística, en termes generals tot i la baixada de turístiques britànics i alemanys, amb un increment de la despesa mitjana per visitant, tendència que consideren "molt important", ja que no es tracta tant de batre el rècord en arribades de turistes estrangers a Espanya sinó de "pujar l'ingrés mitjà" dels visitants.









En declaracions a RNE, el president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT), Juan Molas, ha subratllat que el sector ha contractat 190.000 treballadors més aquest estiu davant anys anteriors i ha advocat per no entrar en una guerra de preus amb països competidors.





"Estem gaudint d'una bona temporada estival a destinacions de 'sol i platja' però també a l'interior, amb l'oferta cultural, gastronòmica i de turisme de compres que està emergint amb molta força", ha dit.





Tot i això, el president dels hotelers ha reconegut que les últimes notícies com la contracció del PIB a Alemanya --la major economia d'Europa-- o el risc de la pèrdua de les bases de Ryanair a Gran Canària, Tenerife Sud i Girona amb la consegüent eventual minva de places àrees, sobretot a les Canàries, "preocupen futur" al sector turístic.





Així mateix, s'ha referit a la incertesa que el 'Brexit' llança sobre el sector, atès que el mercat britànic representa gairebé el 25% del total dels turistes estrangers que visiten Espanya, encara que ha indicat que caldrà veure a quins acords pot arribar-se entre la UE i el Regne Unit sobre transport aeri. Mentrestant, ha recordat que el turista britànic és un fidel viatger a Espanya, que sol repetir.





D'altra banda, des de la patronal hotelera ha insistit a reclamar normes "més estrictes" sobre el lloguer de pisos turístics, una "competència deslleial", partint del full de registre --obligatòria per a hotels, apartaments, càmpings i balnearis-- davant el "descontrol" existent en aquesta modalitat d'allotjament, el que segons la seva opinió "no és bo per al sector".