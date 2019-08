L'Exèrcit de Corea del Sud ha informat aquest divendres que Corea del Nord ha llançat dos projectils no identificats cap al mar del Japó, segons ha recollit l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.









La Presidència sud-coreana, Cheong Wa Dae, ha convocat una sessió d'emergència del Consell de Seguretat Nacional unes hores després del llançament.





El Govern del Japó ha confirmat el llançament de projectils per part de Corea del Nord, però ha assenyalat que no representen cap amenaça per a la seguretat del país.





"Es confirma que els projectils no tindran cap impacte en la seguretat del nostre país", ha afirmat el primer ministre japonès, segons ha recollit l'agència de notícies DPA. "Estem en alerta total i continuem prenent totes les mesures possibles per protegir la seguretat pública mentre ens coordinem amb països com els Estats Units", ha afegit.





Corea del Nord ha assenyalat aquest divendres que no té intenció de tornar a mantenir converses amb Corea del Sud i ha assenyalat que "no té sentit" esperar que es reprenguin quan Seül i Washington acabin el seu exercici militar conjunt.





Corea del Sud i Corea del Nord van firmar al setembre acords militars pels quals es van comprometre a reduir les tensions frontereres. Pyongyang ha assegurat que considera els simulacres militars entre Seül i Washington un "exercici de guerra agressiu" contra Corea del Nord.