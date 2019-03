Els nord-coreans van a les eleccions parlamentàries sense res a decidir

Corea del Nord celebra aquest diumenge les seves eleccions parlamentaris que, segons els mitjans sud-coreans, són "una mera formalitat", ja que tots els candidats estan aprovats prèviament pel líder nord-coreà, Kim Jong-un i només hi ha un candidat per cada circumscripció, tal com ha informat l'agència de notícies Yonhap.





Els nord-coreans majors de 17 anys hauran d'elegir avui als 687 diputats de l'Assemblea Suprema del Poble, el parlament unicameral que es renova cada cinc anys, amb un candidat únic registrat per cada circumscripció.





Entre els candidats es troben treballadors, agricultors, intel·lectuals i fins i tot militars que estiguin "desitjosos de mantenir la ideologia de Kim i el seu lideratge, així com el seu ímpetu d'aconseguir el desenvolupament nacional", segons ha apuntat l'agència estatal nord-coreana. Rodong Sinmun, el diari del governant Partit dels Treballadors de Corea, dóna per fet que les eleccions seran "una robusta demostració que el poble manté la convicció indestructible de confiar fermament en el líder suprem i defensar contra vent i marea".





Els mitjans sud-coreans asseguren la votació com a pura formalitat, en recordar que en els anteriors comicis legislatius l'afluència a les urnes es va situar en el 99,97 per cent i tots els candidats van ser aprovats.









La votació es desenvolupa enmig de la incertesa sobre el futur la desnuclearització de la península de Corea després que la segona cimera entre Kim Yong unn i el president nord-americà, Donald Trump, celebrada a Hanoi a finals de febrer, va acabar de manera abrupta i sense un acord, tot i que les parts van quedar en mantenir més reunions en el futur.





El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, va dir al final de la reunió que Pyongyang no estava preparat per donar més passos a canvi de l'aixecament de les sancions econòmiques.