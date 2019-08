Batlle afirma que tant ell com Colau i els Mossos han dit el mateix sobre la seguretat

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmat aquest dissabte que tant ell com l'alcaldessa, Ada Colau, i els Mossos d'Esquadra han dit "el mateix" sobre la seguretat de la ciutat, -tots van coincidir que la ciutat travessa una crisi en seguretat-.













"Si mireu el contingut de les declaracions i no traieu només una part, tots hem dit el mateix", ha explicat als periodistes al barri de Gràcia, fins on s'ha desplaçat per assistir a una reunió de l'associació de veïns al costat del diputat de PSC-Units Ramon Espadaler.





Batlle ha explicat que ha tingut oportunitat de parlar sobre aquest tema amb els comandaments de la policia autonòmica durant l'acte d'homenatge a les víctimes del 17A que s'ha celebrat aquest dissabte a Barcelona.





"Hem parlat precisament durant l'homenatge a les víctimes amb el director general de la policia i hem coincidit que estem dient exactament el mateix", ha dit, en referència al director general de Mossos, Andreu Joan Martínez.





"HI HA UN PROBLEMA DE SEGURETAT"





Batlle ha recordat que, en les seves declaracions d'aquesta setmana, tant els Mossos com Colau han reconegut que hi ha "un problema de seguretat", i que les úniques diferències són els matisos.





Preguntat per si hi ha distinció entre crisi o problema de seguretat, ha dit: "¿Oi que hi ha un problema de seguretat? Doncs a partir d'aquí, digueu-li com vulgueu".





També ha destacat la "extraordinària col·laboració que està havent-hi entre les forces de seguretat" a la ciutat, i ha posat com a exemple la coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos a les festes de Gràcia.





Després de l'atenció als mitjans, un veí del barri s'ha apropat per transmetre al regidor les seves inquietuds sobre la inseguretat a la ciutat, i Batlle li ha assegurat estan treballant per promoure una reforma legislativa del Codi Penal, perquè la reincidència i els robatoris estiguin més penats.