Sánchez ofereix Algesires com a port per rebre l'Open Arms

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha ordenat aquest diumenge habilitar el port d'Algesires per rebre el vaixell Open Arms, en què viatgen més d'un centenar de migrants i que es troba davant de l'illa italiana de Lampedusa.









El president ha pres aquesta decisió per "la situació d'emergència que es viu a bord", després de dues setmanes de navegació i davant "la inconcebible resposta" de les autoritats italianes, i en concret del seu ministre d'Interior, Matteo Salvini, de tancar tots els seus ports.





"La inconcebible resposta de les autoritats italianes, i en concret del seu ministre d'Interior, Matteo Salvini, de tancar tots els seus ports i les dificultats exposades per altres països de la Mediterrània Central, han portat a Espanya a liderar novament la resposta a una crisi humanitària ", ha assenyalat el Govern en un comunicat.





Tot i recordar que els ports espanyols "no són ni els més propers ni els més segurs per a l'Open Arms, com els mateixos responsables del vaixell han repetit aquests dies", el Govern entén que, a hores d'ara, Espanya és "l'únic país disposat a acollir-lo en el marc d'una solució europea ".