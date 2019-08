Acorralen l'ambaixador de l'Afganistan per robar-li el rellotge a Barcelona

Un grup de joves ha envoltat aquest diumenge a l'ambaixador de l'Afganistan per robar-li el seu rellotge al centre de Barcelona.









El robatori s'ha produït pels volts de les 21.40 hores a la Via Laietana de la capital catalana, segons han informat els Mossos d'Esquadra.





El cos policial investiga els fets per robatori amb violència, de moment no s'ha pronunciat sobre si hi ha detinguts, i l'ambaixador s'ha lesionat una cama.