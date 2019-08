L'incendi de Gran Canària avança imparable

L'incendi iniciat cap a les 16.00 hores d'aquest dissabte a Valleseco (Gran Canària) avança "imparable" a l'estar en aquests moments "fora de capacitat d'extinció" i havia cremat ja a les 18.00 hores d'aquest diumenge unes 3.400 hectàrees de terreny, 1 foc que ha obligat a evacuar unes 5.000 persones en set municipis de l'illa.









Així ho han posat de manifest el president de Canàries, Ángel Víctor Torres, i el tècnic del Cabildo grancanari, Federico Grillo, durant una roda de premsa celebrada aquest vespre per explicar l'evolució del foc.





En aquest sentit, el màxim dirigent regional ha assenyalat que el pla de contingència es manté actiu i que s'està prioritzant la seguretat de les persones, pel que no es descarten més evacuacions segons evolucionin les flames.





Per la seva banda, durant la nit un total de 400 professionals treballaran contra l'incendi, sent aquest dilluns unes 700 les persones que lluitaran en diferents torns contra el foc.





Respecte al treball dels mitjans aeris, Torres va comentar que s'han produït més de 100 descàrregues dels helicòpters i que s'han descarregat 800.000 litres d'aigua.





Amb tot, el president ha recordat que tot i que l'incendi segueix sense estar contingut ni controlat es compta amb el major operatiu aeri que es recorda, compost per 9 helicòpters i 2 hidroavions que demà seran 4.





EL MINISTRE D'AGRICULTURA VIATJARÀ A GRAN CANÀRIA





"He parlat avui amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, que vindrà demà a Gran Canària, i també m'han cridat el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i el Rei d'Espanya", va dir per assenyalar que a tots dos els ha expressat la seva gratitud per la preocupació mostrada.





Mentrestant, Federico Grillo, responsable tècnic del Cabildo, ha entès que el terreny cremat augmentarà "notablement", apuntant que el cap del foc és la que evoluciona amb vents del nord-est i vents de l'est. "La part que avança més destructiva", ha afirmat.





"Hem de comparar-lo amb alguna cosa imparable. Primer llança fum sobre la zona i impedeix a les unitats posicionar allà i, a més, està llançant cendres. És impossible parar-lo amb la situació actual", ha assenyalat.





Amb aquesta situació, ha apuntat que hi ha una gran superfície del territori que es pot veure afectada i que engloba els municipis de La Aldea, Artenara, Tejeda i possiblement Mogán.





FORA DE CAPACITAT D'EXTINCIÓ





"L'incendi actualment està fora de capacitat d'extinció i en els sectors més senzills ens està costant moltíssim. Mentrestant, en els sectors més complexos estem utilitzant les tècniques més complexes amb unitats altament especialitzades i encara que s'aconsegueixen executar les maniobres, [el foc] també se les està saltant", ha indicat.





Malgrat aquestes males notícies, ha incidit que quan les condicions climàtiques millorin --Gran Canària ha estat en avís taronja per altes temperatures, amb poca humitat i fort vent--, les flames es reduiran i grans sectors del foc entraran en capacitat d'extinció