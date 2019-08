Creixen un 22% dels atesos de Creu Roja per pobresa energètica

Creu Roja de Catalunya ha alertat que en els últims cinc anys la pobresa energètica ha crescut un 22% entre les persones ateses per l'organització, passant d'un 58% en 2013 a un 79,3% el 2018, i 8 de cada 10 de les persones ateses asseguren prendre mesures per reduir el consum energètic, com cuinar menys.









Durant el 2018, l'organització va atendre més de 1.000 persones en situació de vulnerabilitat energètica i va dur a terme més de 2.300 intervencions a tot Catalunya, ha informat la institució humanitària en un comunicat aquest dilluns.





L'enquesta 'Condicions de Vida del 2018' publicada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) indica que es tracta d'un fenomen en alça a Catalunya, i el percentatge de persones que no poden mantenir l'habitatge a una temperatura adequada ha augmentat del 6,3% al 8,8%.