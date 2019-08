Dembélé estarà cinc setmanes de baixa per un trencament fibril·lar

El jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé estarà cinc setmanes de baixa a causa d'un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa esquerra, segons han informat aquest dilluns els serveis mèdics del club blaugrana.









"Les proves realitzades al jugador del primer equip Dembélé han confirmat que té un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa esquerra. El temps aproximat de baixa és de cinc setmanes", va explicar el FC Barcelona en un breu comunicat.





L'atacant francès, que va jugar els 90 minuts de la derrota davant l'Athletic Club, ha caigut lesionat en un mal moment donades les absències de Luis Suárez, que no estarà davant el Betis, i de Lionel Messi que també es va perdre l'estrena de lliga per idèntic motiu.





D'aquesta manera, el tècnic Ernesto Valverde no podrà comptar amb Dembélé contra el Betis, Osasuna, València, Granada i en dubte estaria seu concurs davant el Vila-real per al 25 de setembre, a més de la primera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, prevista per al 16-17 de setembre".