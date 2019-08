Es dispara el deute públic a Espanya

El deute del conjunt de les administracions públiques va augmentar en 14.644.000 d'euros al juny, fins situar-se en 1,21 bilions d'euros, de manera que se supera el 99% del PIB i marca un nou màxim històric, segons les dades publicades aquest dimarts pel Banc d'Espanya.









En concret, el deute públic va augmentar un 1,2% al juny respecte al mes anterior, en aconseguir els 1,21 bilions d'euros, i va repuntar un 3,8% respecte al mateix mes de l'any passat, a l'elevar-se en 44.741.000 de euros en l'últim any.





Per administracions, el deute de l'Estat explica gairebé tot l'augment del deute públic al juny, ja que va augmentar a nivell mensual en 14.059.000, fins als 1,065 bilions d'euros. Respecte a l'exercici anterior, va augmentar un 4,3%, en sumar 44.197.000 d'euros en un any.





El deute públic de les comunitats autònomes també va contribuir a l'augment l'endeutament total al juny, ja que es va elevar a 1.493 milions d'euros, fins als 300.061.000 d'euros. A nivell interanual va augmentar un 2,3%.





Així mateix, les corporacions locals van elevar el seu endeutament en 294 milions al juny respecte al mes anterior, fins els 26.334 milions, però en l'últim any han retallat el seu deute en 3.079 milions, un 10,4% menys.





SEGURETAT SOCIAL





Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social va pujar un 4% al juny i es va situar ja en 48.693 milions d'euros, nou màxim, mentre que a nivell interanual ha registrat una alça del 39,5%, amb 13.805 milions d'euros més.





Aquest repunt del deute es deu als préstecs que ha concedit l'Estat a la Seguretat Social en els últims anys per garantir el pagament de les pensions. La factura mensual de les pensions supera actualment els 9.600 milions d'euros, però en els mesos en què hi ha paga extra, aquesta es duplica.





El Govern va aprovar el passat mes de març la concessió d'un préstec de l'Estat a la Tresoreria General de la Seguretat Social per import de 13.830 milions d'euros per pagar les pensions.





En els mesos de juny i novembre, la Seguretat Social abona conjuntament la nòmina ordinària i extraordinària de les pensions, un desemborsament que arriba actualment els 19.000 milions d'euros i que pot generar tensions de liquiditat al sistema.





Del total dels diners prestats, la Seguretat Social va emprar 7.500 milions d'euros per abonar la nòmina ordinària i extraordinària del passat mes de juny.





Els 6.330 milions d'euros restants del préstec concedit per a aquest any s'utilitzaran per abonar les pagues ordinària i extraordinària en el mes de novembre. D'aquesta manera, en finalitzar l'exercici 2019, el deute de la Seguretat Social superarà en conjunt els 55.000 milions d'euros.