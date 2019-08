Cau una banda de lladres violents que entrava a les cases

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 d'agost tres homes i una dona que formaven part d'un organització dedicada a robatoris en domicilis de tot Catalunya, i han estat acusats com a presumptes autors de dotze robatoris amb força i de pertinença a un grup criminal.









Segons un comunicat del cos policial, els detinguts van passar a disposició judicial el 16 d'agost i el jutge va decretar l'ingrés a presó per als quatre.





La investigació va començar el 18 de juliol a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), quan agents de Mossos van detenir una dona que intentava fugir d'un edifici en el qual s'havia alertat de l'ocupació d'un pis, podent relacionar els objectes trobats en el registre amb un robatori amb força en un domicili de Begues (Barcelona).





D'altra banda, els investigadors van relacionar aquesta ocupació amb la de dos pisos i, després de registrar un d'ells per ordre judicial, els va permetre evidenciar que existia un grup criminal especialitzat en el robatori amb força en domicilis -indagacions posteriors van permetre relacionar els objectes trobats amb vuit robatoris més-.





Posteriorment, els agents van localitzar un magatzem amb objectes robats a L'Hospitalet de Llobregat ja tres homes i una dona que utilitzaven el vehicle robat per dirigir-se a urbanitzacions de Catalunya.





Després de la investigació s'ha pogut atribuir a aquest grup 12 robatoris amb força en domicilis, en els quals actuaven de la mateixa manera: buscaven cases i cridaven amb insistència al timbre per assegurar-se que la casa estava buida, saltaven la tanca perimetral i entraven en l'edifici usant el mètode de la palanca en portes o finestres.





Es van poder recuperar objectes de fàcil sortida al mercat negre com joies com anells, polseres o collarets; dispositius electrònics com consoles de videojocs, telèfons mòbils o tablets; rellotges, ulleres de sol, claus de 5 vehicles i diners en efectiu de diferents divises.