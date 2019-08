Un sindicat de Mossos critica la "deixadesa política" a Barcelona en relació a la seguretat

Des del sindicat Fepol de Mossos d'Esquadra, concretament el seu portaveu, Toni Castejón, afirma que "hi ha hagut deixadesa política" en relació a la seguretat a Barcelona, cosa que ha afectat als seus ciutadans i als agents de policia.









"Hem vist situacions impensables en les que els Mossos se sentien amenaçats i desprotegits", ha explicat Castejón en una entrevista a Cope, que ha remarcat que Fepol porta denunciant aquesta situació des de fa temps i ha dit que aquesta es dóna si "amb sort hi ha un cotxe de policia o dues patrullant, quan hauria d'haver set o vuit ".





Sobre la petició a l'administració d'hores extra per als Mossos per controlar millor la situació, ha afirmat que no hi ha prou agents i que des del cos policial "no volen hores extres perquè estan molt mal pagades, però és per responsabilitat".





Castejón ha assenyalat que tot i que hi ha brigades de seguretat donant suport com a mesura temporal, al setembre amb l'inici del treball normal de manifestacions i del futbol, "la situació es tornarà a empitjorar".





S'ESPEREN SOLUCIONS I CRITICA COLAU I LES SEVES DECISIONS





Des Fepol s'espera que el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona i anterior director dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, posi solucions per revertir la situació que ell mateix va definir com una crisi de seguretat, i ha demanat "posar recursos i policia ".





Ha considerat que va ser un error que l'alcaldessa Ada Colau desmantellés la Guàrdia Urbana i que en aquests quatre anys "s'hagi permès que es fes el que donava la gana sense cap càstig".





"LA GENT ESTÀ FARTA"





Sobre les patrulles veïnals que han sorgit com a resposta a aquesta inseguretat, Castejón ha assegurat que "apareixen perquè la gent està farta" però que han de tenir cura perquè pot haver-hi una reacció violenta.