El PSOE no veu viable la coalició amb Podem

El PSOE no veu viable les propostes formulades per Unides Podem per negociar un possible Govern de coalició, ja que per al partit socialista, la investidura fallida de Pedro Sánchez el passat mes de juliol va evidenciar que la coalició és "inviable", de manera que es explicaran "altres fórmules de governabilitat".









Així s'ha justificat el PSOE en un comunicat, on expliquen la seva negativa en l'augment de desconfiança entre els dos partits que va provocar la frustrada negociació de juliol, al costat de la reticència dels socialistes d'accedir a conformar un gabinet que permeti "l'existència real de dos governs dins el Consell de Ministres ".





Un tercer motiu que esgrimeixen els socialistes per rebutjar la coalició té a veure amb "les importants diferències" que els dos partits mantenen en qüestions d'Estat "com és la crisi de convivència a Catalunya". "La proposta del PSOE és coneguda: diàleg dins de la legalitat, respecte a la Constitució i enfortiment de l'Estat autonòmic", sostenen.





CREAR UNA TAULA DE PARTITS PER SOLUCIONAR EL CONFLICTE CATALÀ





En el document remès aquest dilluns per Unides Podem, els morats recuperen la idea de crear una taula de partits per buscar solucions al conflicte territorial a Catalunya, una iniciativa que a primers d'any va convulsionar internament el PSOE quan, en el marc de les negociacions sobre els Pressupostos de 2019, la direcció del PSOE es va obrir a acceptar posar-la en marxa amb la coordinació d'un relator.





PROGRAMA DE GOVERN QUE SOTMETRÀ A DISCUSSIÓ AMB LA RESTA DE FORCES





Arribats a aquest punt, el PSOE avança que al llarg del mes d'agost acabarà el diàleg emprès amb la societat civil després de la investidura fallida per tal de completar i presentar un programa de govern "obert" i "progressista" que sotmetrà a l' discussió de la resta de forces polítiques, "especialment amb Unides Podem".





El PSOE, volen deixar clar els socialistes, "treballa perquè a Espanya hi hagi un govern com més aviat millor". "Espanya ha de sortir de l'actual situació de bloqueig", afegeix el comunicat.





Pel que fa a les propostes programàtiques contingudes en el nou document de Podem, el PSOE agraeix les perquè de fet, diu, els resulten "molt pròximes". "Compte amb moltes de les mesures que ja van formar part del discurs d'investidura" de Sánchez, admet. "No obstant això -precisa- no hi ha cap avanç respecte a la posició que Unides Podem ha mantingut des del principi".





Pel que fa als continguts, si alguna cosa demostra el document de Podem és, segons el parer del PSOE, la "proximitat existent en moltes polítiques socials" que els dos partits volen impulsar, tal com van fer en la passada legislatura, amb Sánchez liderant un Govern progressista, recolzat des de fora per Podem, i que va portar a terme notables avenços socials.