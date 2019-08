Govern central i PSOE creuen que repetir eleccions afavoriria Sánchez

L'equip de Presidència del Govern i la cúpula del PSOE consideren, segons les seves dades, que una repetició d'eleccions afavoriria Pedro Sánchez.





Les xifres que tenen Moncloa i Ferraz sostenen que el partit podria obtenir 150 escons, tenint en compte informes interns, així com els últims baròmetres del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).









Entre els seus arguments, figuren que després de la investidura fallida de Sánchez, molts votants d'Unides Podem que passarien ara al PSOE per formar part del "vot útil".





També sostenen que el sector més progressista de Ciutadans s'inclinaria pel vot socialista a causa del acostament i els pactes amb PP i l'ultradretà Vox.





Per contra, no es descarta un augment del Partit Popular que jugui en contra el PSOE, pel que si bé les previsions apunten a l'auge de Sánchez, res és segur al cent per cent.





OFERTA D'UNIDES PODEM





Ahir Unides Podem va enviar al PSOE un document amb propostes programàtiques i de competències amb l'objectiu de reprendre la negociació i acordar un Govern de coalició.





La formació morada inclou en el document, de més de cent pàgines, fins a quatre opcions diferents per a la inclusió dels d'Iglesias a l'Executiu socialista.





El PSOE va rebutjar aquesta oferta i va subratllar que la coalició és inviable.