La Generalitat portarà l'Estat als tribunals per impagament

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres la seva decisió de portar al Govern espanyol als tribunals per l'impagament d'avenços de 2019.









Ho ha dit a l'inici de la seva compareixença parlamentària per explicar el tancament de caixa de la Generalitat a primers d'agost i la retallada del 6% de la despesa d'empreses públiques.





"Durem al Govern als tribunals pels avenços de 2019, que són els nostres, dels ciutadans de Catalunya i que estan retenint de forma irregular al nostre judici", ha dit.





RECLAMA 1.317 MILIONS





El vicepresident del Govern ha posat damunt de la taula una reclamació de 1.317 milions d'euros en concepte dels avançaments de 2019, però també d'un IVA bloquejat de 443 milions causat per un canvi del sistema de recaptació impulsat per l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro en 2017.





Ha comparat els 1.317 milions reclamats a l'Executiu central al pressupost de tres grans hospitals catalans com el de Vall d'Hebron, Bellvitge i Can Ruti o a un muntant major que tot el pressupost de la Conselleria d'Interior.





Ha criticat que existeix un compromís previ del Govern central per a dur a terme una modificació que impedeixi el bloqueig d'aquests milions en concepte de l'IVA, que també afecta a la resta de comunitats autònomes, ha lamentat.





El vicepresident de la Generalitat ha acusat el Govern central de no transferir els avançaments a les comunitats per a "mostrar que l'administració general de l'Estat va molt bé i que les comunitats autònomes van molt malament".





"I es permeten dir que posem massa pròtesis de maluc", ha lamentat respecte a la carta enviada a la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, per a demanar-li reduir la despesa en aquestes partides, alguna cosa que la consellera s'ha negat a aplicar.





El vicepresident del Govern ha anunciat que començarà durant la primera setmana de setembre una ronda de contactes amb els grups per a l'aprovació del projecte de Pressupostos de la Generalitat de 2020.





Aragonès ha cridat a la "responsabilitat" del Govern i dels grups per a aprovar els comptes del pròxim any.





Aragonès ha recordat que s'està en pròrroga pressupostària perquè no va ser possible aprovar els comptes de 2019, atès que "no es va trobar la majoria necessària" per a tramitar-los i aprovar-los.





"Si segueix aquesta situació el 2020 serà insostenible per als serveis públics del país, i no ens el podem permetre", ha advertit.





La compareixença d'Aragonès es fa a petició dels comuns i la CUP -després de conèixer-se la retallada pressupostària-, i el propi vicepresident, dies enrere, ja va explicar que estava disposat a acudir a la Cambra per a donar les explicacions oportunes.