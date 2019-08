Aragonès culpa Madrid de les retallades de la Generalitat

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha mostrat disposat a comparèixer al Parlament per explicar la retallada de la despesa del sector públic que va ordenar dijous.









"Disposat a comparèixer per explicar les conseqüències de l'asfíxia econòmica del Govern Espanyol contra Catalunya", ha expressat aquest dilluns en un apunt a Twitter.





Fonts dels comuns van explicar divendres que tenien la intenció de registrar la petició de compareixença a la Diputació Permanent de la Cambra catalana, cosa que han fet aquest dilluns en una sol·licitud conjunta amb la CUP.





La Diputació Permanent és l'òrgan que substitueix el Parlament entre els períodes de sessions, de manera que el vicepresident hauria de comparèixer abans del 16 d'agost, ja que l'òrgan està operatiu fins al 15.





El president del Parlament és l'encarregat de convocar la Diputació permanent i ho fa a iniciativa pròpia o bé a petició de dos grups parlamentaris o d'una cinquena part dels seus membres; en haver-ho sol·licitat als comuns i la CUP s'ha de reunir per abordar la sol·licitud de compareixença.





Aquestes fonts dels comuns defensen que Catalunya estaria en una situació pressupostària millor si s'haguessin aprovat els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que havien pactat PSOE i Unides Podem, i que ERC i JxCat van rebutjar, i van exigir a Aragonès "deixar de retallar amb agosticitat i traïdoria i treballar en una proposta valenta ".





"El Govern ens tindrà al seu costat per negociar un nou sistema de finançament, per pressionar contra el sostre de despesa o per exigir les inversions justes per a Catalunya. Però no pot deixar de banda la seva responsabilitat", i esperen que aquesta retallada no afecti cap consorci de la Generalitat, com el d'habitatge.





En un comunicat la CUP ha explicat aquest dilluns que demanen que Aragonès doni explicacions "sobre la retallada pressupostària del 6% en tots els departaments públics de la Generalitat i les possibles afectacions d'aquests".