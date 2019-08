Detingut per cultivar 510 plantes de marihuana amb un valor de 200.000 euros a Masquefa

El passat 13 d'agost, es van trobar 510 plantes de marihuana amb un valor al mercat negre de 200.000 euros que estava amagat en una casa d'una urbanització de Masquefa, per la qual cosa es va acabar arrestant a un home, segons informa la Policia Nacional a un comunicat.









Les sospites dels agents i les comprovacions amb la companyia elèctrica - ja que s'havia detectat un consum important que no passava pel comptador-van trobar la plantació i, després de rebre l'autorització judicial, van registrar l'immoble per, posteriorment, arrestar al presumpte responsable del cultiu.





El cos policial també va intervenir les plantes, que tenien un pes de 57 quilograms, a més d'aparells de climatització i eines de cultiu.





El detingut, per presumptes delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, va passar a disposició judicial, i també hi ha tres investigades per la seva presumpta relació amb els fets.