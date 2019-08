Mike Tyson confessa que fuma 40.000 dòlars de marihuana al mes

Mike Tyson, el flamant exboxejador nord-americà, va afirmar en el seu últim programa la gran quantitat de marihuana que fuma al mes, una xifra que va deixar bocabadat a molta gent, ja que va explicar que els diners que es gasta en fumar aquest tipus de substància és de 40.000 dòlars mensuals.









I és que durant l'últim programa de 'Hotboxin with Mike Tyson', el 'podcast' de l'exesportista americà, que va presentar al costat de Eben Britton -exjugador de futbol americà-, Tyson va explicar que entre els dos (ell i Britton) consumeixen al mes la quantitat de 40.000 dòlars en marihuana.









Entre els dos conductors del programa van donar la resposta. Mike Tyson va preguntar: "Quant fumem al mes? ¿Al voltant de 40.000 dòlars?", Al que el seu soci Eben Britton va contestar: "No ho sé, fumarem unes 10 tones al mes".





Britton és exjugador professional dels Óssos de Chicago i dels Jaguars de Jacksonville.





OBRIR UNA GRANJA DE CULTIU





A Califòrnia el mercat del cànnabis és legal. Tal és així, que tant Tyson com Britton han aprofitat l'oportunitat per obrir una granja de cultiu. 'Tyson Ranch', com es diu el negoci, va néixer amb l'objectiu de crear "la companyia més gran del món de" marihuana ".









A més, el propi Tyson va revelar en una entrevista amb la cadena ESPN com 'burlava' els controls de dopatge usant l'orina de la seva esposa i dels seus fills en els controls rutinaris esportius.





Reincidència en DROGUES I ALCOHOL





Mike Tyson ha tingut diversos capítols amb les drogues i amb l'alcohol que el van deixar "a la vora de la mort". "Estic a la vora de la mort a causa del meu alcoholisme", explicava l'exboxejador en una entrevista a l'any 2013.