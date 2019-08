'Dolor y gloria' (Pedro Almodóvar), 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' (Salvador Simó) i 'Mientras dure la guerra' (Alejandro Amenábar) són les pel·lícules espanyoles preseleccionades per representar Espanya en la 92a edició dels Premis Oscar en la categoria de 'Millor pel·lícula de parla no anglesa'. La cinta finalment seleccionada per optar als Oscar, la gala es farà el proper 9 de febrer, es coneixerà el pròxim 5 de setembre.









Jesús Vidal, reconegut amb el Goya a Millor Actor Revelació en l'última edició per 'Campeones', i Greta Fernández, protagonista de 'Elisa y Marcela', han anunciat aquestes candidatures acompanyats per la notària Eva Sanz del Real.





La preselecció s'ha produït entre un total de 36 llargmetratges, que s'han pogut veure o es veuran entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre de el 2019.





Fins a la data, només quatre pel·lícules espanyoles s'han alçat amb el guardó en la categoria de 'Millor Pel·lícula de parla no anglesa': 'Volver a empezar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; i 'Mar adentro', d'Alejandro Amenábar.