Green Book guanya l'Oscar a la millor pel·lícula i Alfonso Cuarón al millor director per Roma

Green Book, el film dirigit per Peter Farrelly, es va alçar amb el premi a la millor pel·lícula de l'any a la 91ª edició dels Oscars imposant-se així a la gran favorita, Roma d'Alfonso Cuarón.





El film del cineasta mexicà es va endur tres premis: millor direcció, millor fotografia i millor pel·lícula de parla no anglesa.





Idèntic botí va tenir Green Book, que es va fer, a més de amb el premi a la millor pel·lícula, amb l'Oscar al millor actor de repartiment i l'Oscar al millor guió original.





L'altra gran triomfadora de la nit va ser Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury, que es va emportar quatre Oscar: al millor muntatge, a la millor edició de so, a la millor barreja de so i el de millor actor protagonista per Rami Malek. "Gràcies a Queen per permetre ser una part minúscula del vostre etern llegat", va dir l'actor que també va destacar que, com la de Mercury, la seva és la història d'un immigrant que intenta obrir-se camí en el món de l'art.





Olivia Colman va donar una de les grans sorpreses de la nit a l'imposar-se a Glenn Close com a millor actriu protagonista per la seva encarnació de la monarca Anna d'Anglaterra a La Favorita.









Aquest és el resum dels premis de la gala:





MILLOR PEL·LÍCULA

Green Book





MILLOR DIRECCIÓ

Alfonso Cuarón per Roma





MILLOR ACTOR PROTAGONISTA

Rami Malek per Bohemian Rhapsody





MILLOR ACTRIU PROTAGONISTA

Olivia Colman per La favorita





MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

Mahershala Ali per Green Book





MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

Regina King per El blues de Beale Street





MILLOR GUIÓ ORIGINAL

Peter Farrelly, Brian Currie i Nick Vallelonga per Green Book





MILLOR GUIÓ ADAPTAT

Spike Lee, Kevin Willmott, David Rabinowitz i Charlie Wachtel per Infiltrat al KKKlan





MILLOR PEL·LÍCULA DE PARLA NO ANGLESA

Roma (Mèxic)





MILLOR PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ

Spiderman: Un nou univers





MILLOR DOCUMENTAL

Free Solo





MILLOR FOTOGRAFIA

Alfonso Cuarón per Roma





MILLOR MUNTATGE

John Ottman per Bohemian Rhapsody





MILLOR DISSENY DE PRODUCCIÓ

Hannah Beachler i Jay Hart per Black Panther





MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA

Greg Cannom, Kate Biscoe i Patricia DeHaney per El vici del poder





MILLOR BANDA SONORA

Ludwig Göransson per Black Panther





MILLOR CANÇÓ

Ha nascut una estrella: 'Shallow'





MILLORS EFECTES VISUALS

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles i JD Schwalm per First Man





MILLOR VESTUARI

Ruth Carter per Black Panther





MILLOR BARREJA DE SO

Paul Massey, Tim Cavagin i John Casali per Bohemian Rhapsody





MILLOR EDICIÓ DE SO

John Warhurst i Nina Hartstone per Bohemian Rhapsody





MILLOR CURT DE FICCIÓ

Skin





MILLOR CURT DOCUMENTAL

Period. End of Sentence





MILLOR CURT D'ANIMACIÓ

Bao