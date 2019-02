Les dades a conèixer per a la nit dels Oscars 2019

Roma ',' La favorita ',' Ha nascut una estrella ',' Bohemian Rapsody '... ¿Quina d'elles es portarà l'Oscar a la millor pel·lícula de 2018? Aquest diumenge 24 de febrer se celebra a Los Angeles la 91ª edició dels Premis Oscar que compta amb 'Roma', d'Alfonso Cuarón, i 'La favorita', de Yorgos Lanthimos, com les pel·lícules amb més nominacions, fins a deu.





NOMINACIONS 2019 (Llista de Fotogramas)





Millor Pel·lícula

. Black Panther

. La Favorita

. Roma

. Green Book

. Ha nascut una Estrella

. El Vici del Poder

. Infiltrat en el KKKlan

. Bohemian Rhapsody





Millor Director

. Spike Lee per 'Infiltrat al KKKlan'

. Pawel Pawlikowsky per 'Cold War'

. Yorgos Lanthimos per 'La Favorita'

. Alfonso Cuarón per 'Roma'

. Adam McKay per 'El Vici del Poder'





Millor Actor

. Christian Bale per 'Vice'

. Bradley Cooper per 'Ha nascut una estrella'

. Willem Dafoe per 'Van Gogh, a les portes de l'eternitat'

. Viggo Mortensen per 'Green Book'

. Rami Malek per 'Bohemian Rhapsody'





Millor Actriu

. Yalitza Aparicio per 'Roma'

. Glenn Close per 'Una Bona Esposa'

. Lady Gaga per 'Ha nascut una estrella'

. Olivia Colman per 'La Favorita'

. Melissa McCarthy per 'Can you ever forgive me?'





Millor Actor Secundari

. Mahershala Ali per 'Green Book'

. Adam Driver per 'Infiltrat al KKKlan'

. Sam Elliot per 'Ha nascut una Estrella'

. Richard I. Grant per 'Can You Ever Forgive Em? "

. Sam Rockwell per 'El Vici del Poder'





Millor Actriu Secundària

. Amy Adams per 'Vice'

. Marina de Tavira per 'Roma'

. Regina King per 'El blues de Beale Street'

. Emma Stone per 'La Favorita'

. Rachel Weisz per 'La Favorita'





Millor Guió Original

. La Favorita

. El Reverend

. Green Book

. Roma

. El Vici del Poder





Millor Guió Adaptat

. La Balada de Buster Scruggs

. Infiltrat en el KKKlan

. Can you ever forgive me?

. El blues de Beale Street

. Ha nascut una Estrella





Millor Pel·lícula de Parla no Anglesa

. 'Capernaum' del Líban

. 'Cold War' de Polònia

. 'Never Look Away' d'Alemanya

. 'Roma' de Mèxic

. 'Un Assumpte de Família' del Japó





Millor Pel·lícula d'Animació

. Els Increïbles 2

. Illa de Gossos

. Mirai

. Ralph Trenca Internet

. Spiderman: un nou univers





Millor Banda Sonora Original

. Black Panther

. Benvingut al KKKlan

. El Blues de Beale Street

. Illa de Gossos

. El Retorn de Mary Poppins





Millor Cançó Original

. 'All the stars' de Kendrick Lamar per a 'Black Panther'

. 'I'll Fight' de Diane Warren per 'RBG'

. 'The place where lost things go' de Marc Shaiman per a 'El Retorn de Mary Poppins'

. 'Shallow' de Lady Gaga per a 'Ha nascut un Estel'

. 'When a cowboy trades his spurs for wings' de David Rawlings per a 'La Balada de Buster Scruggs'





Millor Disseny de Producció

. Black Panther

. La Favorita

. First Man

. El Retorn de Mary Poppins

. Roma





Millor Disseny de Vestuari

. La Balada de Buster Scruggs

. Black Panther

. La Favorita

. El Retorn de Mary Poppins

. Mary Reina De Escòcia





Millor Maquillatge i Perruqueria

. Border

. Mary Reina d'Escòcia

. El Vici del Poder





Millor So

. Black Panther

. Bohemian Rhapsody

. First Man

. Roma

. Ha nascut una Estrella





Millors Efectes Visuals

. Venjadors: Infinity War

. Christopher Robin

. First Man

. Ready Player One

. Han Solo: una història de Star Wars





Millor Edició de So

. 'Un Lloc Tranquil'

. 'Bohemian Rhapsody'

. 'First Man'

. 'Roma'

. 'Black Panther'





Millor Fotografia

. Cold War

. La Favorita

. Never Look Away

. Roma

. Ha nascut un Estrella





Millor Muntatge

. Infiltrat en el KKKlan

. Bohemian Rhapsody

. La Favorita

. El Vici del Poder

. Green Book





Millor Llargmetratge Documental

. Free Solo

. Hale county this morning, this evening

. Minding the gap

. Of fathers and sons

. RBG





Millor Curtmetratge Documental

. Black Sheep

. Endgame

. Lifeboat

. A night at the garden

. Period.End of sentence.





Millor Curtmetratge de Ficció

. Detainment

. Fauve

. Marguerite

. Mother (Sorogoyen)

. Skin





Millor Curtmetratge Animat

. Animal Behaviour

. Bao

. Late Afternoon

. One Small Step

. Weekends









UNA MICA D'HISTÒRIA (PER EPDATA)





Quina ha estat la pel·lícula més premiada pels acadèmics cinematogràfics dels Estats Units? 'Ben-Hur', de William Wyler i de 1959 és la pel·lícula amb major nombre de premis Oscar, aconseguint 11 dels 12 als quals estava nominada. 'Titanic' i 'El senyor dels anells: el retorn del rei' també es van fer amb 11 estatuetes.





Pel que fa a les pel·lícules més nominades, 'Titanic', 'Eva' i 'La La Land', comparteixen el mateix nombre de nominacions, fins a 14. Excepte el musical de Chazelle, les altres dues es van alçar amb el premi a la 'Millor pel·lícula' en la seva edició. En 2016, la pel·lícula guanyadora va ser 'Moonlight'.





Un altre 'fun fact' dels Oscars. Només hi ha hagut cinc pel·lícules que van guanyar tots els premis als quals estaven nominades: 'El senyor dels anells: el retorn del rei', 'Gigi', 'L'últim emperador', 'Va succeir una nit' i 'Matrix'.





A la banda contrària, pel·lícules com 'El color porpra' o 'Gangs of New York', nominades a 11 i 10 premis respectivament, no van aconseguir emportar-se cap estatueta.









Actors més nominats i premiats





Per actors, Meryl Streep és l'actriu amb més nominacions als Premis Oscar, amb 21 candidatures en total, seguida per Katharine Hepburn i Jack Nicholson, tots dos amb 12.





No obstant això, és Hepburn l'actriu més premiada, amb 4 estatuetes, mentre que amb tres estan Ingrid Bergman, Walter Brennan, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson i Meryl Streep.









John Ford, el director més premiat dels Oscars





El director de 'Centaures del desert', 'La diligència' o 'L'home tranquil' és el director més premiat als Premis Oscar, aconseguint 4 de les 5 estatuetes a les que estava nominat. El segueixen en el rànquing Frank Capra ( 'Va succeir una nit', 'Que bonic és viure), amb 3, i William Wyler (' La senyora Miniver ',' Ben-Hur ').





Wyler encapçala, però, la llista de directors amb més nominacions, fins a 12. Els següents, amb 8, amb Martin Scorsese ( 'Taxi driver', 'Un dels nostres') i Billy Wilder ( 'Ningú no és perfecte' , 'Irma la dolça').





A més, Wyler té un altre rècord: ser el director amb major nombre d'actors premiats, fins a 15.





Itàlia i França, els dos grans triomfadors en la categoria de 'Millor pel·lícula de parla no anglesa'





Als acadèmics dels Oscars els agrada el cinema italià. Ha estat el més premiat en la categoria de 'Millor pel·lícula de parla no anglesa', incloent títols com 'La gran bellesa', de Paolo Sorrentino, 'Cinema Paradiso', de Giuseppe Tornatore, o 'Fellini 8½', de Federico Fellini.





Productors cinematogràfics





Pel que fa als productors, l'Acadèmia diferència entre els estudis i els productors. Pel costat de les empreses, Metro-Goldwyn-Mayer és l'estudi amb major nombre de nominacions (38) i premis (5).





Si es té en compte a les persones, és Steven Spielberg el que major nombre de nominacions té, amb 10 candidatures.





No obstant això, són Sam Spiegel i Saul Zaentz els que més premis han aconseguit, amb tres cadascun.





L'autor de 'Annie Hall', Woody Allen, el guionista més nominat i premiat





Woody Allen és el guionista més nominat dels Oscars, amb 16 candidatures, seguit de Billy Wilder i Federico Fellini.





També es troba entre els més premiats, amb tres estatuetes, encara que empata amb quatre guionistes en nombre de premis: Brackett, Chayefsky, Ford Coppola i Wilder.





I, per acabar ... Quin és el nominat amb major nombre de premis Oscar?





Amb 22 premis, Walt Disney és el nominat que ha aconseguit més estatuetes de tota la història dels Oscars, sense comptar els honorífics. El següent en el rànquing és la Metro-Goldwyn-Mayer, amb 12.