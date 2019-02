L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood ha aclarit que els quatre categories dels premis Oscar que es revelaran durant la publicitat, entre la qual s'inclou la del millor curt de ficció a la qual concorre l'espanyol Rodrigo Sorogoyen amb 'Madre', es retransmetran amb posterioritat.





Així ho ha posat de manifest la institució presidida per John Bailey que assegura que els representants a la Junta de Govern de l'Acadèmia de les quatre categories afectades van acceptar voluntàriament que els seus premis s'atorgaran durant la publicitat i el seu lliurament fora retransmesa més tard. Així, explica que la junta va acordar que només editarien el lliurament d'aquests premis, tallant el temps que els premiats dediquen a arribar fins a l'escenari i tornar al seu seient.





L'Acadèmia tracta de tancar així la polèmica sorgida i respon a una carta oberta signada per més de 40 cineastes, entre els quals es troben Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Damien Chazelle, Spike Lee o Roger Deakins qualificant d'"insult" la decisió de lliurar els premis a la millor fotografia, millor curtmetratge de ficció, millor muntatge i millor maquillatge i perruqueria durant les pauses publicitàries.





Els signants critiquen que el reconeixement dels professionals afectats "es veu minat per la pròpia institució" i afirma que l'Acadèmia està "sacrificant la integritat del seu esperit original".





En la seva defensa, la junta directiva de l'Acadèmia assegura que "cap categoria premiada a la 91º cerimònia dels Oscars serà presentada com inferior a la resta" i asseguren que tot es deu a un error de comunicació. "Per desgràcia, com a resultat d'informes i publicacions a les xarxes socials incorrectes, hi ha hagut una cadena de desinformació que ha molestat, comprensiblement, a molts membres de l'Acadèmia", arrenca la carta.





"Ens agradaria reiterar i explicar el pla previst per presentar els premis, tal com ho va aprovar la Junta directiva de l'Acadèmia", continua l'Acadèmia. Així, la institució insisteix que els 24 premis seran presentats a l'escenari del Dolby Theatre i s'inclouran en la transmissió.





MALESTAR GENERALITZAT





A més, l'organització reitera que els discursos dels quatre vencedors es veuran per televisió. Com ho faran no s'ha especificat, però el seu objectiu és reduir la gala a tres hores. També, la màxima institució del cinema nord-americà torna a subratllar que les quatre o sis categories que s'emetran durant l'aturada publicitari rotaran cada any. És a dir, les categories d'aquest any estaran exemptes en 2020 i seran quatre diferents les afectades.





L'Acadèmia recorda en la seva carta, signada pel ja esmentat Bailey, els vicepresidents Lois Burwell, Sid Ganis i Larry Karaszewski, Nancy Utley, el tresorer Jim Gianopulos i el secretari David Rubin, que la decisió va ser discutida i acordada el passat mes d'agost amb l'absolut acord de tots els comitès executius dels diferents departaments artístics.





La carta, dirigida als membres de l'Acadèmia, sosté que els productors del programa han "prestat una gran consideració a la tradició dels Oscars i a la nostra audiència global". "Creiem sincerament que gaudiran de l'espectacle i esperem celebrar un gran any de cinema amb tots els membres de l'Acadèmia i amb la resta del món", conclou.





Altres de les mesures previstes per escurçar la durada de la gala consistia que només dos dels cinc temes nominats a millor cançó serien interpretats. Aquesta iniciativa també va ser durament criticada, per la qual cosa l'Acadèmia va rectificar i finalment sonaran les cinc candidatures durant 90 segons. A més, aquest any no hi haurà presentador, arran de la renúncia de Kevin Hart.