Sorogoyen, guanyador del Goya a millor director, creua els dits amb els Oscars

El cineasta Rodrigo Sorogoyen aspira aquest diumenge 24 de febrer a l'Oscar amb el curtmetratge 'Madre' i es converteix així en el setè cineasta espanyol que lluitarà per l'estatueta en aquesta categoria, en la qual abans van competir Juan Carlos Fresnadillo, Nacho Vigalondo, Javier Fesser, Javier Recio, Esteban Crespo i Juanjo Giménez.





"No conec molt bé com funciona l'Acadèmia americana", ha manifestat el cineasta davant les seves possibilitats a guanyar l'estatueta. Segons la seva opinió, "tots els curtmetratges tenen molt bon nivell" i en tots troba "una raó perquè guanyin".





"Davant aquesta ignorància em quedo amb el 20 per cent de probabilitats, que em semblen molt bones", ha apuntat el director durant una escala a Londres abans de prendre el vol a Los Angeles.





'Madre', protagonitzat per Marta Nieto, és la primera escena del llargmetratge homònim que Sorogoyen ja ha acabat de rodar i que estarà a punt en dos mesos. Després, investigaran la possibilitat d'ensenyar-la en algun festival i el mateix director no descarta presentar-la al Festival de Sant Sebastià, on ja va presentar 'Que Dios los perdone' i 'El Reino', per la qual cosa, segons ha fet broma, espera que no es cansin d'ell.