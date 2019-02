Els Goya 2019: "El Reino ', guanyador de la nit

'El reino', de Rodrigo Sorogoyen, ha estat la gran triomfadora de la 33 gala dels Premis Goya, que s'han lliurat aquest dissabte a Sevilla, amb un total de set premis dels 13 a què aspirava, entre ells el de millor Direcció, però la cinta 'Campions' s'ha convertit en la millor pel·lícula d'aquesta edició.





El film de Sorogoyen ha estat guardonat amb els premis a Millor Direcció, Millor Muntatge, Millor Guió Original, Millor So, Millor Actor de Repartiment, Millor Actor Protagonista i Millor Música Original.





D'aquesta manera, Sorogoyen aconsegueix el major triomf de la seva carrera en els premis del cinema espanyol, a poques setmanes d'assistir als Oscar, on podria recollir l'estatueta al millor curtmetratge per la seva cinta 'Mare'.

Sorogoyen, Millor Director: "Em esteu fent molt feliç i esteu creant un monstre"

El cineasta Rodrigo Sorogoyen, que ha guanyat el Premi Goya a Millor Direcció per 'El Regne', ha assegurat que els acadèmics li estan fent "molt feliç" amb tots els guardons que ha rebut la seva pel·lícula, si bé ha alertat amb humor que " estan creant un monstre ".





Sorogoyen, que ja havia pujat a l'escenari per millor guió, ha tingut un record per als altres directors nominats i se l'ha dedicat al seu pare.





"Aquesta pel·lícula a priori era difícil de creure. Vull compartir això amb el meu pare, que havia de venir i al final no ha pogut. Ell creu que fer-li un paper en aquesta pel·lícula era un regal i realment el regal m'ho ha fet ell" , ha conclòs.





A més, Antonio de la Torre ha aconseguit aquesta nit, gràcies al paper que interpreta a 'El regne', el segon Goya de la seva carrera cinematogràfica, en la qual suma un total de 13 nominacions i ostenta d'aquesta manera el títol de l'actor que més vegades ha aspirat a un capgròs a millor interpretació. De la mateixa manera, també optava al guardó en la categoria de Millor actor de repartiment, que finalment ha aconseguit el seu company de rodatge a 'El regne' Luis Zahera.

"Ningú ha perdut més que jo", ha comentat de la Torre en acabar la gala ja de matinada en una trobada amb periodistes. També ha assegurat que no es cansa de fer doblet.





"Més enllà del moment i el factor emocional, objectivament i en termes d'indústria, la visibbilidad que et dóna la nominació és un premi. Hi ha un mes que estàs nominat amb una repercussió mediàtica, i això suma a nivell de posicionament, i això és positiu ", ha comentat.





El malagueny ha assegurat que cada nominació té les seves històries i ha revelat que pensava que guanyaria el 'cap gros' pel seu paper a 'L'autor' el 2017. "M'han passat unes coses en aquests deu anys que vist des de fora pot ser una carrera ben escollida, però de vegades és un cúmul de coses. No sé què passarà, igual mai més torno a estar nominat", ha reflexionat.





D'altra banda, ha explicat que la seva imitació a Chiquito de la Calçada, a l'acomiadar-se amb una "Fins Després, Lucas ', li ha servit per complir la seva paraula amb el presentador i periodista Juan Ramón Lucas." Quan estava nominat per' Balada ' ( 'Balada Triste de Trompeta') li vaig dir que diria 'Fins després Lucas', i en cada nominació em manava un missatget. Aquest any em va dir que em alliberava del compromís, però la paraula cal complir-la. A més, ha estat a Andalusia i jo sóc malagueny ", ha subratllat.





De la Torre també ha confessat que volia dedicar el premi compartir el premi amb les dones directores que li van donar els seus primers papals i també amb els treballadors públics de la Sanitat i l'Educació, així com amb els periodistes.





Sobre el tema de 'El regne', la corrupció política, ha puntualitzat que si en un país "un partit polític que governava sistemàticament ha estat condemnat per corrupció és per fer-s'ho veure com a societat". "Tenim el que ens mereixem, en part és veritat", ha afirmat.





Antonio de la Torre homenatja "als polítics que s'aixequen cada matí desitjant canviar el món"

De la Torre, que en aquesta 33 edició ha trencat la maledicció de 12 nominacions sense aconseguir cap recompensa, ha expressat la seva alegria per haver obtingut aquest reconeixement. "Aquest Goya es queda en aquesta terra de passió i talent que es diu a Andalusia, que abraça el que ve de fora i així seguirà sent", ha assegurat a l'inici del discurs.





A més, ha recordat la seva carrera quan va començar fa 10 anys des que va pujar a l'estrada "per primera vegada", en aquella ocasió per 'Azuloscurocasinegro'. "El nen que vaig ser si pogués veure això ploraria d'emoció i l'adult també", ha reconegut.





Així mateix, ha recordat quan escoltava de jove a Jose Maria García entrevistar un alpinista que havia batut el rècord de permanència en solitari, que va reconèixer que no va sentir res fins que va arribar al campament base. "Vaig aprendre la imoportancia d'un verb que es diu compartir", ha indicat.





Ha conclòs el seu discurs amb "un gest de complicitat" a la seva terra i "aquesta generació de convertir en comèdia l'època tràgica que els va tocar viure", ha assenyalat per acomiadar-se amb un "fins després Lucas, per la glòria de la meva mare", davant la riallada del públic.





LUIS Zahera: "EL QUE AGRAÏM ÉS TENIR TREBALL"

El seu company en la pel·lícula, Luis Zahera, s'ha alçat amb el Goya a Millor Actor de Repartiment, una mica del que està "molt agraït", segons ha confessat.





"Els premis estan molt bé, però el que agraïm els actors és tenir feina", ha dit per afegir que es dedica a "picar", fer "papers chiquititos per aquí i per allà".