33º edició dels Goya: ja comencen a desfilar els convidats per la catifa vermella

Els primers convidats a la 33 cerimònia dels Premis Goya han començat a arribar a la catifa vermella del Palau d'Exposicions i Congressos de Sevilla (FIBES) cap a les 18.20 hores d'aquest dissabte 2 de febrer. La gala de lliurament dels guardons, que surt de Madrid per segona vegada en la seva història, té previst el seu començament a les 22.00 hores.





Fora del Palau de Congressos es congregaven curiosos des d'almenys les 17.00 hores per veure entrar a les estrelles a la cerimònia. "Obriu la porta", cridaven alguns d'ells, que envolten un recinte tancat que els impedeix veure més de prop a les estrelles.





Entre els primers a arribar, s'ha pogut veure a Susi Sánchez, nominada als Millor Actriu per 'La malaltia de diumenge', tot i que s'absentarà poc després per actuar en una obra de teatre i tornar a la cerimònia després. Entre els que han arribat aviat, també es troben Antonio Dechent o Blanca Marsillach.









Aquest any l'Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals (CIM) té previst repartir 2.500 ventalls vermells amb dos lemes. El més nou serà #NIUNAMENOS, contra la violència de gènere i, al seu costat torna la reivindicació # MÁSMUJERES, que reivindica l'increment de la presència femenina en el món del cinema. Un total de 41 dones estan en alguna de les nominacions d'aquest any, sense comptar a les que opten als premis a millor actirz revelació, de repartiment o principal.









En el que va d'any han mort sis dones a causa de la violència masclista -hi ha un cas més en investigació, i un total de 981 des de 2003. Pel que fa a les dones i el cinema, l'any passat de les 187 pel·lícules estrenades, 36 estaven dirigides per dones.





La cerimònia comptarà amb 3.200 convidats, entre ells 1.000 acadèmics, i hi ha més de 300 mitjans de comunicació nacionals i internacionals acreditats.





Tal com ha avançat l'Acadèmia de Cinema, moltes cares conegudes i polítics han apostat per passejar moda espanyola en aquesta catifa vermella, tot i que alguns han optat per modistes internacionals. És el cas del model amb el que es podrà veure a Silvia Abascal, que ha triat Marchesa, la signatura de Georgina Chapman, exdona del productor de Hollywood acusat d'abusos sexuals Harvey Weistein.





Pel que fa als mestres de cerimònies Silvia Abril i Andreu Buenafuente, lluiran a la catifa vermella un vestit exclusiu fet a mida per Nacho Aguayo per Pedro del Hierro i un vestit de Toc de Sastre, respectivament, ia més tindran diversos canvis de vestuari al llarg de la cerimònia. La presentadora portarà looks de Teresa Helbig, Fernando Clar, Duyos i Yolancris; sabates d'Úrsula Mascaró i joies de Bárcena, Suárez i Anton Heunis.





Ana Locking, Paco Varela, Vicky Martin Berrocal, Rosa Clarà, Agatha Ruiz de la Prada, Benjamin Friman, Sants Costura, Lander Urquijo, Adolfo Domínguez, Alejandro Postigo, García Madrid i Roberto Verino, Martinelli, Bárcena o Vicky Martin Berrocal són algunes de les firmes i dissenyadors que vestiran a nominats, entregadores, presentadors i convidats de la 33 edició dels guardons.





També es podran veure models i complements dels internacionals Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Oscar de la Renda, Yves Saint Laurent, Hackett London; Armani, Christian Dior, Louboutin, Carolina Herrera.









LA CATIFA DELS POLÍTICS

Entre els polítics, el ministre d'Educació i Cultura, José Guirao, és l'únic que, de moment ha avançat que anirà amb un 'total look' d'Ana Locking.





A la catifa vermella, a més dels nominats, s'espera la presència de polítics com el president de la Junta d'Andalusia Juanma Moreno, la líder de l'oposició Susana Díaz. També acudirà l'alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas.





Juntament amb ells, hi haurà el president del PP, Pablo Casado, així com el secretari general, Teodoro García Egea, i la vicesecretària d'Estudis i Programes, Andrea Levy, així com el secretari d'organització de Podem Pau Echenique i la presidenta de la Comissió de Cultura del Congrés i portaveu de Ciutadans en aquesta àrea, Marta Rivera de la Cruz.





Les absències més notables seran les dels Reis i el president del Govern, Pedro Sánchez. Mentrestant, l'Acadèmia no ha cursat invitació a Vox, en entendre que es cursa aquesta els principals partits amb representació parlamentària, decisió que la formació de Santiago Abascal ha respost criticant les subevenciones al cinema i recomanant que es rodi una pel·lícula sobre Blas de Lezo.





LA CATIFA DELS ARTISTES

Els cineastes Javier Fesser, Rodrigo Sorogoyen, Isaki Lacuesta, Arantxa Echevarría i Marcela Said; el guionista Paul Laverty; el compositor Alberto Iglesias; i els intèrprets Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Jose Coronado, Susi Sánchez, Najwa Nimri, Penélope Cruz, Lola Dueñas, Eduard Fernández, Natalia de Molina, Anna Castillo, Carlos Acosta i Eva Llorach, són alguns dels nominats que s'espera que en breu facin la passejada per assistir a la cerimònia.





També desfilaran artistes com Belén Costa, Martín Cuenca, Alberto Rodríguez, Manolo Solo, Jesús Carroza, Belén López, Cuca Escribano, Benito Zambrano i Baladre Calvom, que participaran en la qual és l'edició número 33 d'aquests trofeus, vetllada en què també intervindran Belén Rueda, Eduardo Casanova, Leonor Watling, Daniel Grau, Keyvin Martínez, Nathalie Poza, Marisa Paredes, Rossy de Palma, Karra Elejalde, David Trueba, Santiago Zannou, Nora Navas i l'equip de bàsquet de Campions, que en l'any en què les persones amb discapacitat han tingut una major visibilitat i importància lliuraran un premi.





També s'espera a Rosalia, James Rhodes i el trio format per Amaia Romero-Rozalén-Judit Neddermann, que a la gala interpretaran una peça composta per Manu Guix en la qual s'inclouen els quatre temes nominats a Millor Cançó Original; el guionista i humorista Raúl Pérez; i Berto Romero i David Broncano, que també intervenen en la cerimònia.





A més, hi haurà els cineastes Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de l'Església, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza i Nacho Vigalondo que retran un homenatge al seu mestre, Chicho Ibáñez Serrador, Goya d'Honor 2019.