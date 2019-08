L'Hospital Dexeus elimina les pedres al ronyó sense passar per quiròfan

L'Hospital Universitari Dexeus (Quirónsalud) de Barcelona ha incorporat una litotrícia extracorpòria per ones de xoc de nova generació per eliminar les pedres al ronyó sense necessitat de passar per quiròfan, ha informat aquest dimecres el centre en un comunicat.





La tecnologia incorpora un equip de litotrícia amb un sistema radiològic més precís, que permet una millor localització de les pedres, així com un generador que produeix ones de xoc de més profunditat per beneficiar el pacient.





La litiasi renal és una malaltia causada per la presència de càlculs en els ronyons o en les vies urinàries, més conegut com "pedres al ronyó" que provoca dolors molt forts a causa de còlics nefrítics, hematúries i infeccions d'orina.





El servei d'Urologia de l'Hospital, liderat pels doctors Francisco Javier Ruiz i Luis Ibarz, va ser el primer a incorporar aquesta tecnologia a Espanya, i un dels primers d'Europa en el 1984, i des de llavors ha realitzat més de 35.000 intervencions.





"Entre el 8 i el 10% de la població espanyola ha tingut o tindrà pedres al ronyó al llarg de la seva vida, i a més solen aparèixer entre els 20 i els 50 anys, en plena vida activa del pacient", ha assegurat el doctor Ibarz.