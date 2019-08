Els primers passos del nou Govern de la Comunitat de Madrid estan sent més accidentats del que s'esperava. El nomenament del jutge Enrique López com a conseller de Justícia està sent un maldecap per a la nova presidenta, Isabel Díaz Ayuso, i una preocupació seriosa per a Ciutadans, el seu soci de govern.





El jutge guarda en el seu haver diversos episodis polèmics que han tacat des d'un principi el seu pedigrí per ocupar el càrrec. L'any 2014, López va ser condemnat per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia permesa al volant i es va veure obligat a dimitir com a magistrat del Tribunal Constitucional.





Després de la seva renúncia, va reingressar a l'Audiència Nacional, on va ser apartat dels casos Bárcenas i Gürtel al costat de Concepció Espejel per no complir amb l'aparença d'imparcialitat.





Ara, unes informacions de 'eldiario.es' el vinculen amb l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, que està acusat d'haver comès 10 delictes en el marc de la investigació pel 'cas Lezo'.









CIUTADANS RESPECTA ELS TEMPS JUDICIALS, PERÒ AVISA





La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha subratllat aquest dimecres que el nou conseller de Justícia, Interior i Víctimes de la Comunitat de Madrid no està imputat i que "no hi ha un procediment obert" en contra seu, s i bé ha admès que, si finalment resultés imputat, hauria de dimitir.





"Cal respectar els temps judicials", ha incidit Villacís, que ha situat el seu partit com "garant" de la lluita contra la corrupció i "garants de la regeneració", especialment a la Comunitat, pel que ha advertit que si se li arribés a imputar el conseller "hauria de dimitir".





En aquesta línia, ha destacat que en l'anterior legislatura a l'Assemblea de Madrid, segons ha recordat, "imputat que tenia el PP, imputat que havia de dimitir". Ha afegit que durant els passats quatre anys això succeïa perquè "Ciutadans va sostenir un Govern del PP", i que aquestes dimissions no es feien fet efectives quan "el PP tenia majoria absoluta".





En el punt oposat s'ha situat al Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament durant el mandat de Ara Madrid quan "hi havia múltiples imputats" i el PSOE, que sostenia l'Executiu de Manuela Carmena, "no feia res per evitar-ho".





Finalment, després de ser preguntada per si farien dimitir a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si fos imputada ha assegurat que des de Ciutadans sempre han "actuat igual amb totes les imputacions".